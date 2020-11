Sem chances de alcançar o título, Léo Sanchez tem agora o objetivo de subir ao pódio geral da versão Sprint da Porsche Cup – Categoria GT3 Cup Sport, que terá sua etapa decisiva neste final de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Atual quarto colocado na classificação com 56 pontos, o piloto paulista disputará três provas em busca do vice-campeonato logo em seu segundo ano na categoria.

“Desde o início da temporada, o objetivo é terminar entre os primeiros. Sabia que seria muito difícil a conquista do título por conta da maior experiência dos pilotos, mas é possível brigar pelo vice. Então, vou focado em fazer boas corridas e conquistar esses resultados”, comentou Léo Sanchez.

Envolvido em um acidente na etapa de Goiânia que impediu que somasse mais pontos, Léo Sanchez terá uma disputa direta com Eduardo Menossi e Paulo Totaro.

“São dois pilotos experientes e que estão fazendo um campeonato muito bom. Em Interlagos, tudo passa por fazer uma corrida com inteligência e paciência para chegar o mais pra frente possível. Vamos ter um ótimo fim de semana”, declarou Sanchez.

A programação da etapa decisiva da Porsche Carrera Cup em Interlagos começa na sexta-feira com os treinos classificatórios a partir das 13h35 para a corrida 1; e às 14h25 para a corrida 2. Ainda na sexta-feira acontece a corrida 1, às 17h10, enquanto a prova 2 acontecerá no sábado, a partir das 11h05. A terceira e última prova da etapa tem largada marcada para às 15h45 do sábado.

Classificação GT3 Cup Sport

1º - Nelson Marcondes 97

2º - Eduardo Menossi 72

3º - Paulo Totaro 68

4º - Leo Sanchez 55

5º - Ayman Darwich 46

6º - Georgios Frangulis 36

7º - André Gaidzinski, 35

8º - Danilo Menossi, 34

9º - Sang Ho Kim, 11

10º - Ricardo Fontanari, 6

11º - Bruno Campos, 2

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1, MotoGP e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Hamilton despista sobre Rosberg, analisa Bottas e ‘esquece’ Alonso; assista e entenda

PODCAST: O calendário 'pós-pandemia' da F1 2021 é o mais correto? Ouça o debate

Your browser does not support the audio element.

.