Vice em Le Mans, Rodrigo Baptista correrá na GT World Challenge com Bentley em 2020

Rodrigo Baptista estará de volta ao maior campeonato de Grã-Turismo Europeu em 2020. Vice-campeão das 24 Horas de Le Mans em 2019 pela classe GT Am, ele participará da expansão da equipe K-PAX Racing para o campeonato de endurance do GT World Challenge.

O paulista de 23 anos mantém a parceria com o belga Maxime Soulet - com quem correu no Blancpain GT World Challenge America - no Bentley #3. Piloto oficial de fábrica da Bentley, o francês Jules Gounon integra a tripulação em 2020, uma vez que as regras do GT World Challenge Europe Endurance Series determina trios na pilotagem dos carros.

Esse campeonato é o sucessor do Blancpain GT Series, que, por sua vez, sucedeu o Mundial de GT da FIA.

Ainda com o title sponsor de Blancpain GT Series, Rodrigo disputou o campeonato em 2016. Era sua primeira temporada fora do Brasil e ele defendeu a Belgian Audi Club Team WRT. Disputou tanto o campeonato de sprint quanto o de endurance e teve como melhor resultado o terceiro lugar nos 1.000 KM de Paul Ricard - dividindo o carro com o ex-F1 Jan Magnussen, da Dinamarca, e o português Filipe Albuquerque.

O campeonato de 2020 passa pelas mesmas pistas em que Baptista correu naquela temporada (e na mesma ordem): Monza, Silverstone, Paul Ricard, Spa-Francorchamps e Nürburgring. As duas primeiras etapas e a prova final têm três horas de duração. A prova francesa 1.000 km, e a passagem do campeonato pela mítica pista belga é a prova mais aguardada do ano: as 24 Horas de Spa -maior evento exclusivo para carros de GT no esporte a motor mundial.

Além do compromisso com a K-PAX na Europa, Rodrigo estuda outras possibilidades para continuar competindo nos EUA além de opções para acelerar mais uma vez nas 24 Horas de Le Mans.

“Estou muito orgulhoso de iniciar um novo ano contratado pela K-PAX Racing e correr mais uma vez de Bentley, uma marca de altíssimo nível que todo piloto sonha em representar”, disse Rodrigo. “É um time reconhecido, com múltiplas vitórias, títulos e uma grande história da qual fico contente em fazer parte.”

“Quero agradecer a todos na equipe e especialmente aos mecânicos e engenheiros que trabalharam no carro #3 nesses últimos dois anos, com grandes resultados nos Estados Unidos. Agora teremos pela frente um novo desafio, competindo na Europa. Estarei 100% pronto quando a temporada começar em Monza”