No quarto estágio do Dakar 2020, de Neom a Al Ula, Fernando Alonso e Marc Coma sofreram com seus pneus e as pedras pontiagudas que fizeram parte do trajeto saudita.

O espanhol ficou a 26min21s de Stephane Peterhansel, vencedor do dia, terminando a etapa em 13º. O principal problema chegou a 150 quilômetros do final, em que o terceiro e último pneu reserva foi furado, o que os forçou a desacelerar para não ter que parar de esperar por ajuda externa.

"Houve de tudo, foi uma etapa muito difícil e longa", disse Alonso. "Saímos às 7h45 e são 19h agora, portanto, são 10 horas no carro. Estávamos bem, mas perdemos algum tempo no início do estágio. Depois tivemos um pneu furado e ficamos atrás de Peterhansel", disse Alonso já no acampamento.

"Na parte final, a 150 km, furamos a última roda que tínhamos. Tivemos que ir devagar, havia muitas pedras e foi complicado."

O bicampeão de F1 insiste que ainda tem muito a aprender e que a cada dia é uma nova lição.

"Precisava de muito ritmo. Ontem eu disse isso, que a parte final dos rios secos, com muita pedra, eu não sabia com que velocidade deveria ir. Hoje, metade do estágio era nesse tipo de terreno. Era como se você fosse um bom ciclista contra o relógio e hoje você tem uma montanha, eu sabia que tinha que diminuir um pouco, mas estou feliz por estar aqui e não tive nenhum grande acidente", disse ele.

"Meus dois companheiros praticam rali há uma vida e um deles é vencedor do Dakar e percorreu 120 km sem pneus reservas também. São as características do nosso carro, o buggy tem uma vantagem estratosférica em etapas como a de hoje, eles podem ajustar a pressão dos pneus do carro. Na segunda semana, nosso carro terá um pouco mais de benefícios. Tentarei aprender o máximo possível. Estou contente depois de um dia estressante, porque os 150 km sem reposição de pneus se tornaram intermináveis.​​"

Quando perguntado se foi a etapa mais complicada, Alonso respondeu: "A mais difícil, sem dúvida. Foram 10 horas no carro, estressante em todos os aspectos, desde o início. Esses rios secos cheios de pedras... às vezes houve momentos em que tivemos que respirar fundo e nos concentrar novamente para continuar, porque estava sendo um estágio mentalmente muito exigente para todos.”

