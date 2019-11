Bruno Varela conquistou neste domingo (10), pela segunda vez, o título do Campeonato Brasileiro de Rally Baja na categoria UTV. O piloto de 23 anos venceu o Rally Rota Sudeste, disputado na região de Lençóis Paulista, a 260 quilômetros de São Paulo. A vitória definiu o título do Campeonato Brasileiro em favor do filho mais jovem de Reinaldo Varela – que há um mês conquistou o bicampeonato mundial de Rally Cross-Country ao vencer a etapa do Marrocos, juntamente com o navegador Gustavo Gugelmin.

“Foi um momento sensacional da minha carreira que foi inspirada e incentivada pelo meu pai. Dedico a ele e também a todos na minha família mais este título. Obrigado pessoal por todo o apoio e força que vocês me dão sempre!”, comemorou o piloto da equipe Can-Am/Norton/Techbond/Arisun Pneus/Divino Fogão, mais jovem integrante de um clã conhecido nos bastidores do off-road como “Família da Poeira” justamente pela paixão e história dos Varela nas competições. Os irmão Varela dominam o Brasileiro de Rally Baja há cinco temporadas. Rodrigo faturou os títulos de 2015 e 2018, enquanto Bruno foi o primeiro em 2017 e 2019, com Gabriel dominando o campeonato de 2016.

A prova no interior paulista, contou com duas especiais de 126 quilômetros, ambas em meio a plantações de cana-de-açúcar e eucalipto, e foi marcada pela chuva que atingiu a região. No sábado, os competidores enfrentaram terreno molhado apenas na parte da manhã, enquanto à tarde o piso esteve mais seco. No domingo, porém, o cenário foi dos mais complicados por conta do terreno encharcado pela chuva que castigou Lençóis Paulista desde a noite anterior.

“Para mim especificamente, foi um rally muito bom. Consegui um terceiro lugar ontem e venci neste domingo, o que me deu a vitória na classificação geral e valeu o título com uma corrida de antecedência”, detalhou Bruno. “No geral a prova foi muito rápida, com um pouco de lama no primeiro dia, e uma chuva muito forte hoje – o que tornou as coisas bem mais críticas para todo mundo. O terreno estava muito escorregadio, talvez o mais inseguro que enfrentamos este ano”, seguiu o piloto da Can-Am/Norton/Techbond/Arisun Pneus/Divino Fogão.

A etapa também foi produtiva para os outros dois irmãos de Bruno. Gabriel terminou na segunda posição geral no sábado e na nona posição neste domingo. Rodrigo, por sua vez, ficou com a 14ª colocação no primeiro dia de disputas, e obteve a terceira posição no fechamento do rally. O Campeonato Brasileiro de Rally Baja terá o encerramento da temporada de 2019 entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro, com a realização do Rally dos Campeões, prova marcada para a cidade de Inhaúma (MG).

Galeria Lista Reinaldo, a esposa Nani e os filhos Rodrigo, Gabriel e Bruno 1 / 3 Foto de: Donizetti Castilho Bruno Varela: quinto título consecutivo da família no Brasileiro de Rally Baja 2 / 3 Foto de: Sanderson Pereira Bruno Varela foi campeão em 2017 e 2019 3 / 3 Foto de: Sanderson Pereira

Resultados do Rally Rota Sudeste:

Sábado, 09/11/2019, 13ª etapa

1º - Cristiano Batista - 1h35min40s8

2º - Gabriel Varela - 1h35min54s5

3º - Bruno Varela - 1h36min17s1

4º - Matcus Cotton - 1h36min59s4

5º - Guilherme di Mase/Tomas di Mase - 1h37min49s7

Domingo, 10/11/2019, 14ª etapa

1º - Bruno Varela - 1h49min06s6

2º - Maurício Rocha - 1h51min56s7

3º - Rodrigo Varela - 1h52min29s3

4º - Richard Fliter - 1h54min18s9

5º - Guilherme di Mase/Tomas di Mase - 1h54min48s8