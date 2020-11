Rubens Barrichello e Nelsinho Piquet deixam o Sertões rumo à etapa de Curitiba da Stock Car, onde participam da rodada dupla do próximo fim de semana. Mas a prova de rali desta quarta-feira trouxe motivos de satisfação para a dupla que encerrou sua participação em 2020.

Nelsinho finalmente conseguiu se ver livre dos contratempos e completou os 329km cronometrados na nona posição entre os 55 UTVs. O sorriso, recebido com festa pela equipe Varela Racing, disse muito sobre a experiência, que ele espera repetir. E na íntegra.

"Estou muito feliz, com o que a gente conseguiu fazer mas, principalmente, com a atmosfera. Estar aqui, ser parte do Sertões e dessa família, é algo parecido com o que se vive nas 24h de Le Mans. Depois dos problemas nas duas primeiras etapas, foi bom fazer a especial completa e bem. O carro estava até mais pesado com outro estepe e algumas peças sobressalentes", relatou o campeão inaugural da Fórmula E.

"Como largava mais atrás, fiz várias ultrapassagens, duas delas como na pista, meio na marra, já que o alerta do Stella deixou de funcionar. Sei que não faço a prova toda, estou correndo como convidado, mas é legal ter essa referência em relação ao pessoal que compete habitualmente na categoria. Minha vontade é em breve fazer o rally todo, algo que depende de patrocinadores, de disponibilidade no calendário, mas que eu torço para que aconteça", disse.

Caso semelhante foi o de Rubinho. Mesmo com problemas no câmbio do buggy que o obrigaram a adaptar a pilotagem e uma falha no motor nos quilômetros finais, ficou com a décima posição geral entre os 38 carros.

O aprendizado de uma modalidade totalmente diferente, em que deixar o carro escorregar pode ajudar - diferentemente do asfalto -,foi produtivo e agradou. Desta vez, com a maior parte do trecho seco, pôde ir adiante em seu limite, o que se confirmou no resultado do dia.

"O rali tem muito de inesperado, e o inesperado traz uma adrenalina que é o que eu mais curto. Teve um momento em que a gente estava muito bem, muito entrosado, o motor começou a falhar com 40km de especial, mas alguma coisa me dizia 'respeita a natureza que a gente vai chegar'. Eu estava num limite gostoso, me divertindo e fui me adaptando aos problemas, e isso foi muito legal", disse o campeão de 2014 da Stock Car.

"Perdemos um pouco de tempo por isso, mas a diversão foi muito grande. O Edu me agradeceu por ter vivido a emoção de andar sem perigo. Ainda não sei qual é esse perigo, algumas vezes quase bateu, mas isso é normal de um rally. Saio daqui orgulhoso. Já levei uma P10 em minha primeira visita", completou Barrichello, que tem dois vice-campeonatos da Fórmula 1 pela Ferrari.

