Algo como um Brazilian Storm – a invasão brasileira que ficou famosa no surfe mundial – está acontecendo no principal rali da Argentina. O South American Rally Race (SARR) vem sendo visto como uma espécie de mini-Dakar por utilizar trajetos nas mesmas regiões onde a maior prova cross-country do mundo foi realizada entre os anos de 2009 e 2018. E logo no primeiro dos nove dias de corrida, nesta quinta-feira (16), as equipes brasileiras sobraram: com vitória da dupla formada pelo atual campeão do Rally dos Sertões, Rodrigo Varela, e o campeão do Dakar 2017, Lourival Roldan, os competidores do país conquistaram nove das onze primeiras colocações. A exceção foram o quinto e o oitavo lugares, que foram garantidos por duplas argentinas.

Outro destaque da categoria UTV é a participação de Pâmela Bozzano, que se tornou a primeira pilota brasileira a disputar o Rally Dakar na Arábia Saudita no início de janeiro. Pâmela compete ao lado do navegador Cadu Sachs e terminou o dia na 11ª colocação. “Foi um dia muito perigoso. O trecho era muito sinuoso e com pilotagem subindo e descendo serras, algumas partes muito estreitas, perigosas, você tinha que ser muito preciso na pilotagem”, diz o vencedor Rodrigo Varela. “Mas conseguimos passar bem. O nosso UTV terminou em ótimas condições e conseguimos abrir uma boa vantagem neste primeiro dia. Então, foi um ótimo começo”, completou o piloto da equipe Can-Am Monster Energy.

Capotamento

O tricampeão mundial Reinaldo Varela, pai de Rodrigo, e o navegador argentino Fernando Imperatice acabaram capotando no meio da prova justamente em um trecho estreito e bastante sinuoso. “Uma dupla de outro UTV parou para nos ajudar. Felizmente os danos não foram sérios e nosso carro voltou a funcionar normalmente. Mas perdemos muito tempo”, lamentou o experiente piloto, que terminou o dia na 18ª colocação entre as 28 duplas inscritas na categoria UTVs.

Nesta sexta-feira, o SARR 2023 segue para sua segunda especial, em um trecho cronometrado de 240km entre Santiago del Estero e Santa María, além de outros 244km de deslocamentos usados para chegar ao local da largada e retornar ao acampamento. O South American Rally Race acontece vai até o próximo dia 25, com apenas um dia de descanso, em 21 de fevereiro.

Confira o resultado desta quinta-feira na Argentina na categoria UTV:

Rodrigo Varela/Lourival Roldan (Brasil), tempo de 4h13min41s para 308km Fabio Pirondi/Daniel Spolidorio (Brasil), a 3min38s Jorge Wagenfuhr Junior/Humberto Ribeiro (Brasil), a 5min31s Pedro MacDowell/Enio Bozzano Júnior (Brasil), a 11min10s Nazareno Lopéz/Ricardo Torlaschi (Argentina), a 14min57s Allan Cestari/Weidner Moreira (Brasil), a 21min9s Ivan Rodrigo Kuhnen/Wellington Rezende Jr. (Brasil), a 22min18s Pablo Macua/Pablo Ingaramo (Argentina), a 22min10 Maxwell Fernadez/Gustavo Bortolanza (Brasil), a 23min6s Rui Carlos Gengnagel/Andre Venson (Brasil), a 25min47s Pâmela Bozzano/Cadu Sachs (Brasil), a 26min30s Reinaldo Varela/Fernando Imperatice (Brasil/Argentina), a 43min14s