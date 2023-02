Carregar reprodutor de áudio

Depois de conquistar cinco títulos em sete edições do Sertões, a equipe X Rally Team prepara voos ainda mais altos. O time com sede em São Paulo analisou novas opções técnicas à disposição e terá, na temporada 2023, um novo carro para os irmãos Cristian e Marcos Baumgart. Após os títulos conquistados, primeiro com os NWM Ford Ranger e em seguida com os Toyota Hilux IMA da Overdrive, a equipe X Rally Team disputará provas de rali neste ano com o carro que é a verdadeira sensação do off road mundial.

A equipe X Rally Team irá alinhar dois exemplares do carro que exterminou recordes do Dakar nas mãos de uma das maiores lendas do rali mundial. O Prodrive Hunter T1+ venceu nove das 14 etapas – sete delas com Sébastien Loeb, que estabeleceu um novo recorde na prova, o de seis vitórias consecutivas em etapas do principal rali do planeta. O francês, nove vezes campeão mundial de rali, correu a prova pela equipe barenita BRX – Bahrain Raid Extreme. Este mesmo carro, aliás, é um dos dois que foram adquiridos pela X Rally Team.

E com os cinco títulos conquistados no Sertões, primeiro com os Ford Ranger NWM (em 2016, 2017 e 2018 com Cristian Baumgart e Beco Andreotti) e depois com os Toyota Hilux IMA V8 da Overdrive em 2020 (com Marcos Baumgart e Kleber Cincea) e 2021 (novamente com Cristian e Beco), a equipe vem com o pacote técnico completamente renovado já para a temporada 2023, que inclui a disputa do Sertões 2023, que acontece de 11 a 19 de agosto. Na última edição do principal rali do país, Marcos Baumgart e Kleber Cincea terminaram em segundo lugar com o Toyota Hilux IMA V8 T1, de configuração inferior ao Toyota Hilux DRK V6 T1+ que venceu a prova – e também o Dakar deste ano.

“Optamos por um novo pacote técnico junto da Prodrive, entre todos os que testamos. Vamos trabalhar muito próximos em 2023 e 2024, e a temporada que se inicia será de intenso trabalho e preparação tanto para o Sertões e também outras provas fora do país”, destaca Beco Andreotti, navegador tetracampeão e CEO da X Rally Team. “No último Sertões não pudemos competir em igualdade de condições dentro da categoria diante da grande diferença entre o T1 e o T1+, e nosso foco agora é competir de igual para igual com nossos adversários”, continuou.

O projeto do Prodrive Hunter T1+ é assinado por Ian Callum, ex-Jaguar e Aston Martin, e traz o motor Ford Ecoboost de 3,5 litros V6 biturbo capaz de gerar até 600 cavalos de potência (limitado a 400 pelo regulamento). No Dakar de 2023, o modelo foi vice-campeão da prova com Sébastien Loeb e Fabian Lurquin.

O carro é construído pela Prodrive, que traz em seu portfólio trabalhos como equipe oficial da Subaru no Mundial de Rali e da Jaguar no antigo Mundial de Endurance. O fundador e CEO da empresa, David Richards, foi também chefe da equipe BAR da Fórmula 1 na primeira metade da década de 2000.

As duplas formadas por Cristian Baumgart/Beco Andreotti e Marcos Baumgart/Kleber Cincea irão estrear o Prodrive Hunter T1+ já no Sertões deste ano, de 11 a 19 de agosto, com locais de partida e chegada ainda a serem divulgados. O time também disputará outras provas, também a serem definidas.

Ficha Técnica: Prodrive Hunter T1+

MOTOR

Central-dianteiro

3,5 litros V6 biturbo

potência 400 cv

torque 700 Nm

cárter seco

TRANSMISSÃO

Tração integral nas 4 rodas

Caixa de câmbio sequencial de 6 velocidades

diferenciais dianteiro, central e traseiro

CHASSIS

Estrutura tubular de aço de alta resistência

Carenagem composta de carbono e fibra natural

Macacos hidráulicos de acionamento no interior do carro

SUSPENSÃO

suspensão de triângulos duplos (double wishbone)

dois amortecedores totalmente ajustáveis por roda

INTERIOR

Assentos de fibra de carbono

cinto de segurança de seis pontos

Sistema de extintor duplo

Bateria de íon de lítio

Sistema de navegação

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

500 litros em célula de segurança de acordo com os padrões da FIA

FREIOS

pinças dianteiras de seis pistões

pinças traseiras de seis pistões

discos ventilados

RODA E PNEUS

172 x 112

pneu 37"

PESO E DIMENSÕES

Comprimento - 4,5m

Largura - 2,3m

Altura - 1,85m

Distância entre eixos - 2,9m

