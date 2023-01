Carregar reprodutor de áudio

Pouco após a confirmação da morte de Ken Block em decorrência de um acidente com uma moto de neve na segunda-feira, aos 55 anos, as homenagens ao americano dominaram as redes sociais, com grandes nomes do esporte a motor o classificando como "visionário", uma "verdadeira lenda" e uma "inspiração".

Multicampeão mundial de rally, Sebastien Ogier competiu ao lado de Block durante as aparições esporádicas do americano no WRC entre 2007 e 2008, tendo como melhor resultado um sétimo lugar no Rally do México em 2013.

"Uma notícia trágica", escreveu. "Ken era um visionário, apaixonado e inspirador. Ele sabia como ninguém como combinar automobilismo e um espetáculo. Ele viveu plenamente sua vida e nunca esquecerei seu sorriso e risada".

Outra lenda do WRC, Sebastian Loeb, que está no momento na Arábia Saudita competindo no Dakar publicou um "Descanse em paz lenda", com muitos outros nomes do rally descrevendo o americano como uma lenda.

"Nosso esporte perdeu um grande homem hoje. Ken era um visionário e uma verdadeira lenda que inspirou muitos de nós. Descanse em paz Ken", escreveu Ott Tanak, campeão de 2019 do WRC.

Já o ex-piloto da M-Sport no WRC, Gus Greensmith, destacou como que a trajetória de Block terá um impacto em gerações futuras do rally.

"O impacto que ele deixou no automobilismo será sentido nas próximas gerações. Um visionário e um pioneiro de tudo envolvendo a Hooning, há apenas um Ken Block. Meus sentimentos à família".

A equipe M-Sport, pela qual Block correu em 2018, escreveu: "O trabalho e a paixão de Ken pelo esporte tocou a imaginação de centenas de milhões ao redor do mundo. Ele era uma força criativa que ajudou a redefinir nosso esporte".

O WRC também publicou um belo tributo, agradecendo Block por "inspirar milhões" através de sua paixão pelo esporte.

"Um verdadeiro visionário com uma paixão por tudo que era extremo, o piloto de 55 anos viveu um sonho que muitas pessoas podem apenas imaginar. Ao fazer isso, ele inspirou milhões a seguirem suas paixões pelo automobilismo", diz o tributo o WRC.

Durante sua carreira, Block se tornou sinônimo de Ford, com a marca frequentemente representada em seus vídeos Gymkhana, enquanto suas aparições no WRC eram feitas a bordo do Focus ou do Fiesta.

"Perdemos uma lenda hoje com Ken Block", diz o comunicado da Ford Motor Company publicado pelo CEO Jim Farley.

"Ken inspirou gerações de entusiastas do automobilismo, e nesse processo ele nos inspirou a todos na Ford também. Ele era realmente único, um inovador, piloto talentoso e um gênio do marketing. Ken personificou a felicidade de pilotar, do drift e das corridas. Ele tinha uma imaginação sem fronteiras para criar carros especiais e momentos especiais".

"Nosso coração está com sua família neste momento, e estamos de luto pela sua perda junto com a comunidade que ele alimentou com sua visão e espírito".

Mais recentemente, a carreira de Block no rally o levou às máquinas da Hyundai, guiando um i20 N WRC no vice-campeonato do americano de rally.

"Um entusiasta e uma pessoa do entretenimento, ele capturou a imaginação de múltiplas gerações, levando as corridas e o rally a novas audiências, sempre com um sorriso e uma abordagem simples apesar de seu status de estrela. Todos sentiremos sua falta", diz o comunicado da Hyundai Motorsport.

Block deixou um legado que vai além do rally, sendo apreciado por todo o mundo do esporte a motor. Mohammed ben Sulayem, presidente da FIA, e também ex-piloto de rally, classificou o americano como "um grande homem do nosso esporte".

"Fico triste por saber da morte de meu amigo Ken Block. Uma inspiração para todos nós e um verdadeiro homem do esporte. Os pensamentos e preces da FIA estão com sua família e amigos neste momento difícil. Descanse em paz".

O campeão de 2009 da Fórmula 1, Jenson Button, e o piloto da Alpine Esteban Ocon também prestaram seus tributos a um talento "único".

"Estou em choque pela morte de Ken Block", escreveu Button. "Um talento enorme que fez muito pelo nosso esporte. Ele era um verdadeiro visionário com seu estilo único e sorriso contagioso. Nosso esporte perdeu um de seus melhores hoje mas, mais importante, um grande homem".

Ocon acrescentou: "Perdemos uma lenda do esporte hoje. Obrigado Ken por compartilhar sua paixão pelas corridas pela forma como fez".

Ken Block, Alessandro Gelsomino, Ford Escort Photo by: McKlein / Motorsport Images

ÚLTIMO GP de Clark; Hill e P. Rodríguez, datas BIZARRAS e +: corridas da F1 em fins de ano

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate os piores do ano na F1 2022

Your browser does not support the audio element.