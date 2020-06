Lucas Moraes é o primeiro campeão do Sertões virtual by Motul

Lucas Moraes é o campeão do Sertões virtual by Motul. O piloto da MEM Motorsports derrotou Cadu Sachs por duas vitórias a uma na melhor de três baterias da finalíssima, realizada sábado (30/05). Foi um duelo de piloto contra navegador. Eles chegaram à grande final com a moral lá no alto, depois de atuações brilhantes na disputa da semi.

Lucas recebeu a bandeirada final com pouco mais de 4 segundos de vantagem sobre Cadu. Só que os números não refletem o que foi a disputa final: um mano a mano duríssimo, que só pendeu para o lado de Lucas porque ele se mostrou imbatível na pista mais longa e difícil do campeonato: Fischermans Ranch, com 6.893m e 40 curvas.

A primeira bateria, na pista Sardegna Moinhos de Vento, teve uma disputa intensa nas primeiras curvas até que Lucas acertou o ritmo de líder e fechou com 1s5 de vantagem. Cadu ficou próximo esperando um erro de Lucas, que não aconteceu. 1 x 0.

Em “Colorado Springs”, Cadu tinha obrigação de vencer para levar a decisão para o terceiro confronto. O representante dos navegadores largou bem, assumiu a ponta, mas não conseguiu desgarrar. Os dois ficaram lado a lado várias vezes até que Lucas achou um espaço para passar. Cadu seguiu no vácuo, a torcida sem conseguir respirar, até a última curva quando cavou uma brecha e retomou a ponta para vencer a bateria e empatar a disputa.

Na final, no circuito de Fishermans Ranch, Lucas Moraes foi soberano. Venceu de ponta a ponta cruzando a linha de chegada de forma implacável. O campeão do Sertões 2019 venceu também o Sertões virtual em 2020.

“Foi uma experiência muito legal, nunca imaginei correr um rally virtual. O que posso dizer é que a emoção é muito parecida com o real, é bem intenso, ainda mais com o concorrente do lado. Quero agradecer o Cadu que foi monstro demais, levou até a 3ª. Bateria. Foi muito legal. Andei bem na primeira bateria, mas ali na pressão não consegui defender na segunda, nem sempre é o mais rápido que ganha, as vezes quem tem uma noção melhor de corrida e sabe se posicionar. O Cadu andou muito bem na segunda e conseguiu a ultrapassagem na última curva. E Fischermans Ranch já vinha andando bem desde os treinos e deu tudo certo. Há 6 meses que entrei no mundo dos games e nunca tinha jogado o Gran Turismo. Foi um prazer disputar com a fera que é o Cadu", disse Lucas Moraes.

Cadu Sachs também falou: “É um prazer estar aqui, posso dizer que não esperava chegar tão longe. Batalhar contra o Lucas, que sou um grande fã desde a época do Motocross, o atual campeão do Sertões e conseguir levar para a terceira bateria, para mim já foi uma vitória. O Lucas é fera até no videogame. Na segunda bateria arrisquei mais, para tentar levar para a 3ª. Bateria, estávamos andando muito parecido, mas em Fischermans o Lucas é o cara, ninguém consegue virar o tempo dele. Foi merecido!.”