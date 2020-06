Rally dos Sertões terá patrocínio master da Motul na edição 2020

A Motul também é Sertões. O acordo de dois anos da multinacional francesa com a principal prova de off-road das Américas foi lançando em coletiva virtual realizada hoje, com o CEO da Motul, Guillaume Pailleret e Joaquim Monteiro, principal executivo do Sertões. O primeiro fruto dessa nova relação se desenvolveu durante esta semana, com a disputa do Sertões virtual By Motul, que teve Lucas Moraes, campeão dos carros no Sertões 2019, ganhando também o primeiro Sertões virtual.

Das pistas eletrônicas, a Motul entra agora na poeira real do Sertões como “Title Sponsor” da categoria Self, reservada para os pilotos de moto que preferem correr sozinhos, sem qualquer apoio mecânico.

O anúncio da nova parceria Motul-Sertões feito em pleno regime de isolamento social mostra a confiança das duas marcas no futuro do Sertões e do Brasil. Com anos de experiência no mundo das competições e uma relação antiga com os maiores ralis do mundo, a Motul desenvolveu tecnologia suficiente para fazer a diferença também no Sertões.

Além do patrocínio da prova, que envolve também o fornecimento de lubrificante, acompanhamento técnico do Motul Racing Lab, laboratório volante que atravessa o Brasil prestando auxílio aos competidores e colhendo dados para análise de desempenho dos seus produtos, a Motul pretende também se associar com pilotos e equipes capazes de agregar valor à sua marca.

Do ponto de vista do Sertões, a chegada da Motul é motivo de grande otimismo pois a linha de lubrificantes de competição da marca incorpora produtos que serão muito úteis para as equipes daqui.

Joaquim Monteiro, CEO do Sertões, celebrou:“A Motul chega ao Sertões com anos de experiência. Vamos aprender com eles, inovar juntos e trabalhar em equipe para o fortalecimento do Sertões como marca e como prova. Na Self, com o apoio da Motul a categoria sobe de nível e se consagra como a porta de entrada para quem busca uma aventura incrível”.

Guillaume Pailleret, CEO da Motul, também deu suas palavras: “É o coroamento de uma relação que foi sendo construída ao longo do tempo. Começamos apoiando equipes e pilotos, estivemos desde começo ao lado da Self, que cresceu, encorpou e virou uma categoria dentro da prova. E, a partir deste ano, Motul e Sertões estão juntos e misturados. A Self é o off road em sua essência. Preservamos esse espírito, mas vamos dar um pouco mais de condição para os pilotos mostrarem sua habilidade e resiliência”.

O que é a categoria SELF: Esse é o espaço dos rebeldes com causa. São pilotos de moto que embarcam numa aventura de 5.000 km sem apoio mecânico. Eles cuidam das próprias máquinas, dormem em barracas, não é permitido acomodação em hotéis ou motorhomes, e cuidam da sua aventura contando apenas com a ajuda de outros pilotos. A organização fornece apenas o socorro e a assistência médica, transporte das bagagens de cada um, além das planilhas e da cronometragem. Com apoio da Motul os pilotos da Self terão um “parque” para acomodar barracas e motos, o que representa algo mais de conforto, sem afetar o nível de aventura que estes heróis sempre procuram.