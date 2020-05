Sertões virtual movimenta competidores do maior rali das Américas

Foi dada a largada para a primeira edição virtual do Rally dos Sertões. Mais de 60 competidores começaram nesta terça as provas de classificação para o Sertões Virtual powered by Motul com apoio técnico da PlayStation e da ApexGT/AD78. Entre os candidatos ao título do Sertões virtual estão os campeões do Sertões real 2019, Idali Bosse (UTVs), Kaike Bentivoglio (carros) e Lucas Moraes (carros) e Gustavo Schmidt (Regularidade Master).

A prova será disputada nos circuitos Sardenha Moinho de Ventos (3.310m – 14 curvas); Colorado Springs (2.990m – 15 curvas) e Fishermans Ranch (6.893m – 40 curvas) do simulador Gran Turismo Sport da PlayStation.

A iniciativa surgiu do trabalho conjunto de equipes de quatro empresas diferentes que só se conhecem virtualmente. Trata-se de uma ação colaborativa onde cada uma das marcas investiu tempo e tecnologia para proporcionar uma experiência competitiva capaz de aliviar a saudade dos competidores, que desde o encerramento da temporada 2020 estão sem uma disputa.

Os candidatos ao primeiro “título virtual” do Sertões disputaram uma rodada de classificação que selecionou os 16 mais rápidos. Os classificados entram na fase eliminatória com disputas no estilo “mata-mata”. A chave da fase decisiva foi montada de acordo com os tempos de classificação. O mais rápido enfrenta o dono do 16. tempo e assim por diante. A final acontece no dia 30/5.

Duas pilotas, Janaina Souza e Libera Costabeber se inscreveram na disputa, que segue a tendência de algumas categorias do automobilismo como a F1. A tecnologia dos games evoluiu o suficiente nos últimos anos para garantir aos concorrentes quase o mesmo tipo de emoção que eles encontram nas provas reais. Do acerto dos carros ao estilo de pilotagem mais eficiente no ambiente da poeira eletrônica, os concorrentes se exercitam no game para os mesmos desafios das provas de verdade.

Joaquim Monteiro, CEO do Sertões, comemorou a novidade: "É um prazer quando vemos os competidores do Sertões se divertindo com a disputa do Sertões Virtual. Essa iniciativa mostra caminhos de trabalho colaborativo que empresas podem se engajar mesmo em ambientes econômicos adversos. Temos orgulho dessa parceria com a Motul, a PlayStation e a ApexGT/AD78. Juntos temos potencial de desenvolver projetos comuns em várias áreas. Muitos dos obstáculos que enfrentamos hoje podem ser superados com parcerias assim".

Matheus Marins, gerente de marketing da Motul Brasil, afirmou: “O 1º Sertões Virtual by Motul é o esquenta para o maior rally da Américas. Estamos curiosos para ver se os feras da poeira também mandam bem no mundo dos games! A relação da Motul com o Sertões é antiga e vem se fortalecendo a cada edição. Neste ano, com a colaboração decisiva da PlayStation e da ApexGT/AD78, colocamos de pé o projeto do Sertões Virtual, dentro da nossa estratégia de reforçar e ampliar a presença da Motul no Brasil. Esse primeiro passo virtual tem tudo a ver com o DNA inovador da marca e é um aperitivo do que vem por aí”.

Rafael Stival, gerente de marketing da PlayStation Brasil, endossou: “Nós da PlayStation estamos ansiosos para ver como se viram pilotos tão experientes agora com o controle na mão. Ficamos felizes da levar as pistas para a casa das pessoas”.

Diego Soares, diretor da ApexGT/AD78, explicou: “A ApexGT eSports by AD78 especializou-se em gestão de campeonatos virtuais nas plataformas Playstation e PC, e poucos eventos aconteceram para os amantes do Rallys. Esse evento que para nós que somos do mundo do eSports competitivo no nicho do automobilismo virtual é fundamental para o fortalecimento da comunidade virtual de Rally. Comunidade que já tem a Motul e Playstation bem estabelecidas no mundo do Gran Turismo e agora essa junção real e virtual do 1ª Sertões Virtual By Motul nos rallys chega para atender todas as vertentes.”

Calendário Sertões virtual by Motul

19 e 20/05 - ETAPA CLASSIFICATÓRIA

22/05 - OITAVAS DE FINAL

24/05 - QUARTAS DE FINAL

27/05 - SEMIFINAL

30/05 - FINAL