A equipe RMattheis precisará substituir o piloto Felipe Fraga por Rafael Cassol na última parte do Sertões, após o campeão da Stock Car 2016 testar positivo para coronavírus. Fraga está totalmente recuperado, mas os testes seguem dando positivo para presença do vírus, impedindo sua participação no Sertões. "Eu estava super animado e com uma grande expectativa para realizar esse sonho de disputar o Sertões", lamentou Fraga.

"Vou precisar adiar porque, após as 24 Horas de Spa, na Bélgica, vários integrantes da minha equipe e de outras equipes que disputaram a prova testaram positivo. Eu fiquei mais de 11 dias isolado, os médicos alegam que eu já não estou transmitindo o vírus, mas meu último teste ainda deu positivo e então não nos resta outra opção a não ser adiar este sonho", disse o mais jovem campeão da história da Stock.

"Desejo uma boa sorte ao Rafael Cassol que vai me substituir e gostaria de agradecer todo o apoio da RMattheis e da XP Investimentos. Eles fizeram todo o esforço possível para eu participar da prova", completou Fraga.

Chefe da equipe RMattheis, Rodolpho Mattheis lamentou a ausência de Fraga e demonstrou apoio ao piloto: "O Felipe fez de tudo para estar aqui conosco, é um grande fã de rali e faria a estreia dele no Sertões conosco, então é um pena isso que aconteceu."

"Mas ele pode ter certeza que o nosso convite estará de pé na nossa próxima competição no Sertões", disse. A equipe RMattheis teve Cassol justamente nas primeiras etapas do Sertões, Rubens Barrichello disputou três dias da competição e o próprio Cassol finalizará a participação do buggy da equipe a partir desta quinta-feira até chegar ao Maranhão neste domingo (7).

