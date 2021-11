Nelsinho Piquet acelera pela Can-Am no Rally Poeira em Araçatuba

Nelsinho Piquet parte para mais um desafio no mundo do rally junto com a Can-Am. A bordo de um Maverick X3, o embaixador da Motul vai encarar o Rally Poeira, em Araçatuba/SP. Diferentemente do Sertões, prova que o primeiro campeão mundial da Fórmula E disputou em 2020 e 2021, o evento deste fim de semana é mais próximo do que o competidor brasileiro está acostumado a competir.

Correndo sem navegador, Piquet tem o objetivo de cumprir o traçado demarcado no menor tempo possível, dentro dos trechos fechados chamados “especiais”. No fim, a menor somatória de todos os tempos nesses trechos define o campeão da etapa, que faz parte do Brasileiro da modalidade.

O formato é conhecido como Rally Baja, onde o percurso é indicado por placas sinalizadoras e coloca à prova a velocidade e a resistência dos pilotos e máquinas que participam. São terrenos predominantemente naturais, que não têm nenhum tipo de modificação feita pelos organizadores.

O evento tem início na sexta-feira (19) e se estende ao longo de todo o fim de semana, com largadas no sábado e no domingo. “Estou muito feliz com a oportunidade de correr em mais um evento off-road junto com a Can-Am", disse Piquet.

"Estou gostando muito de participar das provas de rally ultimamente e isso foi um dos motivos que me fez topar esse convite de pilotar um Maverick X3 no Rally Poeira. Espero conseguir um bom resultado aqui na minha estreia nesse formato de prova, vai ser um desafio interessante", completou.

Fernando Alves, Country Manager BRP Brasil, afirmou: “Estamos bem felizes com a parceria com o Nelsinho Piquet e, agora, mais animados ainda com essa participação dele no Baja. Uma prova um pouco diferente das que já participou pilotando nosso Maverick X3, mas que temos certeza tirará de letra; até porque é muito mais próximo do que fez a vida toda, pilotando sem um navegador. Esperamos bons resultados, mas, mais ainda, que ele se divirta.”



PROGRAMAÇÃO DO RALLY POEIRA 2021

Local - Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado



Dia 19 de novembro – Sexta-feira

19:00h Briefing

Dia 20 de novembro – Sábado

09:00h – Largada

19:30h – Briefing

Dia 21 de novembro – Domingo

08:00h – Largada

15:00h – Premiação

