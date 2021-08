Principal competição off-road do país, e segunda em importância mundial, o Rally dos Sertões chega em 2021 em sua 29ª edição. Uma das equipes que acompanhou o desenvolvimento e evolução da prova ao longo dos últimos anos é a equipe Taguatur Racing Team, que conta com o piloto de São Luís do Maranhão, Marcelo Medeiros, que além de tudo, é o tetracampeão da categoria quadriciclos de 2012, 2015, 2019 e 2020, além de vice-campeão em 2013.

O novo desafio acontece entre os dias 13 a 22 de agosto, e Marcelo terá na luta pelo título da categoria Quadriciclo FIM, o Yamaha (YFM 700R) como companheiro. “Os quadriciclos foram os primeiros a disputar o prólogo e foi muito bom. Andei cauteloso e consciente, pois o piso estava com barro, muito liso devido à chuva de ontem”, contou Medeiros que compete pela 11ª vez no Rally dos Sertões.

“A expectativa é grande. Para a primeira etapa vamos fazer uma pequena revisão no quadri. Muitos como eu estão ansiosos para transpor esse início pesado de trajeto nas duas primeiras etapas com 400km e em seguida em 509km. Estou confiante para buscar o penta”, finaliza. As atividades começaram na terça-feira (10), com a abertura de box, na Vila Sertões, montada na Praia da Pipa, em Tibau do Sul (RN), onde a equipe montou a sua estrutura.

Na quarta (12) e quinta (17) foram realizadas as vistorias técnicas e administrativas, coletiva de imprensa e briefing. Na sexta-feira (13), a partir das 08 horas, os competidores saíram do parque de apoio para a disputa do prólogo, que teve aproximadamente 11 quilômetros. Às 18h30, também na Vila Sertões, acontecerá a largada promocional, para a apresentação dos competidores e seus super bólidos do rali.

Medeiros fala sobre os momentos de preparação para a largada do Sertões. “O quadriciclo está pronto, só acelerar. Além da preparação do veículo de competição, também pensamos e planejamos toda a estrutura de apoio. Neste ano, o roteiro é totalmente em solo nordestino e a logística foi mais elaborada devido à largada ser na Praia da Pipa (RN) e termos partido de São Luís do Maranhão”, conclui o piloto de 32 anos.

A largada da 29ª edição do Rally dos Sertões acontece neste sábado, 14, na Praia do Pipa, na Reserva Aporã, em Tibau do Sul (RN) para 3.615 quilômetros (2.202 cronometrados). O rali passará por Patos (PB), Araripina (PE), São Raimundo Nonato (PI), Xique-Xique (BA), Petrolina (PE), Delmiro Gouveia (AL), Arapiraca (AL) e Tamandaré (PE), onde sediará a chegada no dia 22, com a cerimônia de premiação.

RESULTADO DO PRÓLOGO - QUADRICICLOS

1) #100 Marcelo Medeiros, Yamaha YFM-700R, Taguatur Racing Team, 07min45seg0

2) #107 Manuel Andujar, Yamaha Raptor 700, Bianchini Rally, 07min48seg9

3) #101 Rafal Sonik, Yamaha Raptor, Sonik Team, 08min47seg4

O ROTEIRO DO SERTÕES 2021

Sábado, 14/08 - 1ª etapa – “Seridó”: Praia da Pipa – Tibau do Sul (RN) / Patos (PB)

DI – 82 km | DE – 235 km | DF - 98 km | Total= 415 km

7h00 às 12h00 – Largada Especial - Zona Espectador

Local da chegada: Condomínio Vázea da Jurema – Patos (PB)

Domingo, 15/08 - 2ª etapa – “Padim Ciço”: Patos (PB) / Araripina (PE)

DI – 20 km | TE – 249 km | DF – 241 km | Total = 511 km

Local da chegada: Parque dos Vaqueiros - Araripina (PE)

Segunda-feira, 16/08 - 3ª etapa – “São Raimundo Nonato”: Araripina (PE) / São Raimundo Nonato (PI)

DI -150 km | TE – 220 km | DF 45 km | Total= 451 Km

Local de chegada: Parque de Exposições - São Raimundo Nonato (PI)

Terça-Feira, 17/08 - 4ª etapa – “Laço do Vaqueiro”: S. Raimundo Nonato (PI)

DI – 0 km |TE – 316 km |DF – 5 km | Total= 321 km

Local de chegada: Parque de Exposições - São Raimundo Nonato (PI)

Quarta-feira, 18/08 - 5ª etapa – “Xique-xique”: S. Raimundo Nonato (PI) / Xique-Xique (BA)

DI – 14 km | TE – 329 km | DF – 100 km |Total = 422 km (MARATONA)

Local de chegada: Parque Aquático Ponta das Pedras

Quinta-feira, 19/08 - 6ª etapa- “Velho Chico”: Xique-Xique (BA) / Petrolina (PE)

DI – 0 km | TE – 328 km | DF – 148 km |Total = 476 km (FIM MARATONA)

Local de chegada: Pátio de evento Ana das Carrancas

Sexta-feira, 20/08 - 7ª etapa – “Lampião”: Petrolina (PE) / Delmiro Gouveia (AL)

DI – 139 km | TE – 240 km | DF – 62 km |TOTAL= 441 km

Local de chegada: Cidade Universitária

Sábado, 21/08 - 8ª etapa – “Alagoas”: Delmiro Gouveia (AL) / Arapiraca (AL)

DI – 9 km | TE – 152 km | DF – 87 km | TOTAL= 249 km

Local de chegada: Planetário e Casa da Ciência

Domingo, 22/08 - 9ªetapa- “Sertão virou mar”: Arapiraca (AL) / Tamandaré (PE)

DI – 194 km | TE – 133 km | DF – 18 km | TOTAL= 344 km

Local de chegada: Forte de Santo Inácio de Loyola

TOTAL GERAL= 3.615 km | TOTAL DE ESPECIAIS= 2.202 km

