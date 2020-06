Acabaram-se as dúvidas. O Regularidade está confirmado no Sertões 2020 e traz uma solução de longo prazo para garantir a sua presença no maior rali das Américas. A SFI CHIPS, uma das empresas mais conceituadas no ramo de tecnologia automotiva de alto desempenho, expande a sua presença no Sertões, onde investe em várias equipes e pilotos, e assume o papel de patrocinador exclusivo da disputa de regularidade, que passa a se chamar Regularidade by SFI CHIPS.

Entre as soluções encontradas para viabilizar a presença no Sertões dos especialistas nas provas de precisão foi uma adaptação no regulamento da prova. Pilotos e navegadores de regularidade terão cinco dias de provas cronometradas e três dias só com deslocamentos. Assim ficam livres das etapas mais longas e do risco de chegar muito tarde nas cidades de destino.

O apoio da SFI CHIPS é importante também para viabilizar a entrada de novos pilotos e novas equipes na disputa do Regularidade, mantendo assim a tradição da modalidade como porta de entrada de novos pilotos/navegadores no universo do Sertões.

O Regularidade foi incluído pela primeira vez no cardápio do Sertões em 2004, numa prova “planilhada” pelo mestre Du Sachs, um dos responsáveis pelos roteiros do maior rally das Américas. Depois de uma ausência sentida entre os anos de 2007 a 2015, a turma de Regularidade voltou ao Sertões em 2016 e agora fará parte da prova por muitos anos.

Edgar Fabre, diretor técnico da Dunas, empresa que organiza o Sertões, disse: “Trabalhamos muito para conseguirmos garantir a presença da prova de Regularidade no Sertões. Tenho que agradecer muita gente por este esforço, mas vou resumir os agradecimentos com um muito obrigado à SFI CHIPS. Sem eles a prova não seria viável com a categoria. Estamos muito felizes. Com o pessoal de regularidade, o Sertões é mais uma vez um rally completo.”

Márcio Medina, diretor da SFI CHIPS, afirmou: “Acredito que o sonho de qualquer empresário, sobretudo do segmento automotivo, é o de fazer parte deste pool de empresas que ajudam o Sertões acontecer todos os anos. É muito bom poder garantir que tantos competidores, amantes do Rally de Regularidade, possam contar com a modalidade nesta 28ª edição.”

