A mudança de data é um reflexo do novo calendário eleitoral. Com o primeiro turno da eleição municipal confirmado para o dia 15 de novembro, sérias questões logísticas conectadas com as eleições obrigaram essa nova mudança no calendário do Sertões. A data anterior era de 7 a 15/11.

Entre estas questões, estão a logística do transporte das urnas eletrônicas, que pode ocupar estradas reservadas para algumas das especiais, trechos cronometrados, da prova. Outro fator relevante é o impacto da presença da caravana Sertões, de quase 2 mil pessoas, em duas cidades pequenas no final de semana da eleição - os municípios cearenses de Cruz (Preá) e Jijoca (Jericoacoara) -, local da chegada, que causaria dificuldades extras para as pessoas que votam nestes locais. Finalmente, a logística para a volta das pessoas que precisam votar em seus domicílios após a prova também ficaria comprometida.

Por esses motivos a Dunas achou coerente antecipar o Sertões para 31 de outubro a 8 de Novembro e atender boa parte dos anseios dos competidores que é acelerar o quanto antes.

A antecipação do Sertões 2020 para o final de outubro atende a ansiedade dos nossos pilotos, navegadores e equipes, que não vêm a hora de voltar a competir. Ela não compromete em nada o protocolo de segurança sanitária que o Sertões estabeleceu para proteger a saúde dos organizadores, competidores e sobretudo da população das cidades por onde a prova irá passar.

A nova data foi estabelecida após consulta com as autoridades públicas e esportivas (CBA e CBM). Ela implica em um esforço extra da organização da prova, porem garante as melhores condições para que o Sertões 2020 seja uma prova brilhante, que acontece sem riscos ou inconvenientes às pessoas que nos recebem por todo o Brasil.

Joaquim Monteiro, CEO do Sertões, disse: “Mudamos a data do Sertões para nos adaptarmos ao novo calendário eleitoral. Não seria coerente, um evento que tanto promove a pátria, ir contra o dever do cidadão, que é votar. Com essa mudança, a prova não interfere na logística de transportes das urnas eletrônicas pelas estradas onde vamos passar, nem na vida da cidade onde vamos chegar e todos podem voltar para casa afim de votar. O Sertões tem um compromisso maior com o Brasil. Precisamos respeitar as eleições, o maior momento de uma democracia como a nossa.”