A organização do Rally dos Sertões anunciou nesta quinta-feira que o Sertões Series São Paulo foi antecipado e acontecerá entre os dias 1º e 3 de outubro. Anteriormente, as disputas paulistas estavam previstas para dezembro, em função da pandemia do novo coronavírus.

O CEO da maior competição off-road das Américas, Joaquim Monteiro, disse que a antecipação se deve ao fato de que o intervalo entre o Series São Paulo e o rali principal "estava curto na previsão anterior". O Sertões acontece entre 7 e 15 de novembro.

Além da mudança de data das disputas paulistas, a organização confirmou que o Series Jalapão acontecerá entre os dias 26 e 29 agosto. Por outro lado, o Series Santa Catarina foi postergado de outubro de 2020 para o primeiro trimestre de 2021.

Monteiro também comunicou que o Sertões 2020 não será mais uma etapa do Mundial da Federação Internacional de Motociclismo neste ano, conforme anunciado anteriormente. Em função dos impactos da covid-19 no esporte a motor, a inclusão do rali no calendário da FIM ficará para a temporada 2021. O dirigente afirmou ainda que mantém conversas com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Outro anúncio feito na entrevista coletiva realizada virtualmente é o número atual de inscritos para o rali de 2020. De acordo com a organização do Sertões, já há 165 inscrições confirmadas, "praticamente na meta de 2019".

Calendário 2020:

26 a 29/08/2020 – Series Jalapão

01 a 03/10/2020 – Series São Paulo

07 a 15/11/2020 – Sertões

*Series Santa Catarina no primeiro trimestre de 2021

A dupla campeã nos Carros, Lucas Moraes/Kaique Bentivoglio
A dupla campeã nos UTVs, Denisio Nascimento/Idali Bosse
O campeão dos Quadris, Marcelo Medeiros
Tunico Maciel, levou o bi nas Motos
O Mitsubishi de Guiga Spinelli/Youssef Haddad

