Sertões 2021 consagra pilotos acostumados a vencer e estrangeiros

Neste domingo terminou mais uma edição do Rally dos Sertões, que percorreu 3.615km por sete estados do Nordeste (RN, PB, CE, PI, BA, AL e PE).

Nas quatro modalidades, o degrau mais alto do pódio foi ocupado por duplas acostumadas à vitória, mas também por dois pilotos que conquistaram o maior rali das Américas de forma inédita.

Caso do francês Adrien Metge (Yamaha), nas motos. Fora da edição 2020 por testar positivo para Covid-19 na semana da prova, ele pôde mostrar sua força este ano. Nas oito especiais cronometradas, venceu seis, foi o mais rápido em uma (punido por uma infração) e, no estágio entre Delmiro Gouveia e Arapiraca, sábado, procurou administrar a vantagem. Com a vitória, Metge tornu-se o quinto estrangeiro a conquistar a prova - Heinz Kinigadner, Marc Coma, Cyril Despres e Paulo Gonçalves foram o antecederam. Muito querido pelos brasileiros, ganhou o apelido de Croissant.

Nos quadriciclos, o argentino Manuel Andujar (Yamaha) largou mais preocupado em defender sua posição no Mundial de Rally Cross-Country FIM, travou uma boa disputa com o maranhense Marcelo Medeiros e tomou a liderança após o acidente sofrido pelo rival na sétima etapa (Petrolina a Delmiro Gouveia). O resultado coroa um ano iniciado com a vitória no Rally Dakar.

E o que dizer da disputa nos UTVs, que premiou pelo segundo consecutivo Deninho Casarini e Ivo Mayer (UTV), com gosto de superação? Uma capotagem na primeira curva do prólogo, ainda em Pipa, fez a dupla largar da 35ª posição na primeira etapa e terminar em 16º na geral. Daí em diante veio construindo uma prova consistente, escalando a classificação e passaram a comandá-la ao fim da sétima etapa, numa disputa acirradíssima na modalidade, que contou com sete vencedores diferentes em oito etapas.

Emoção também entre os carros, com uma virada na última etapa no duelo entre os irmãos Baumgart, com as Toyota da equipe X Rally. Cristian, ao lado de Beco Andreotti, atacou na oitava especial e já havia descontado boa parte da desvantagem quando Marcos e Kleber Cincea perderam tempo com problemas na transmissão. Um tetracampeonato suado e, por isso mesmo, bastante comemorado.

O Sertões se volta agora para 2022, no bicentenário da Independência e nos 30 anos de prova, vai ligar o Oiapoque ao Chuí, em um desafio inédito.

CLASSIFICAÇÃO FINAL

MOTOS

1) #4 Adrien Metge, (1)MT1, Yamaha WR450F, 30h06min12

2) #3 Jean Azevedo, (2)MT1, Honda CRF450RX, 30h22min40

3) #6 Bissinho Zavatti, (1)MT2, Honda CRF450RX, 30h40min06

4) #5 Túlio Malta, (2)MT2, Yamaha WR450F, 30h55min55

5) #7 Gregório Caselani, (3)MT2, Honda CRF450RX, 28h09min28

QUADS

1) #107 Manuel Andujar, Yamaha Raptor 700, 29h46min16

2) #101 Rafal Sonik, Yamaha Raptor, 31h54min42

3) #100 Marcelo Medeiros, Yamaha YFM700R, 37h03min53

UTV

1) #201 Denísio Casarini/Ivo Meyer, (1)UT1, Can-Am Maverick X3, 30h36min29

2) #250 André Hort/Matheus Mazzei, (2)UT1, Can-Am Maverick X3, 30h52min40

3) #202 Rodrigo Luppi/Maykel Justo, (3)UT1, Can-Am Maverick X3, 30h55min15

4) #267 João Monteiro/Victor Melo, (4)UT1, Can-Am Maverick X3, 30h58min51

5) #211 Gabriel Cestari/Jhonatan Ardigo, (1)UT2, Can-Am Maverick X3, 31h11min13

CARROS

1) #302 Cristian Baumgart/Beco Andreotti, (1)T1 FIA, Toyota Hilux IMA 2021, 28h55min21

1) #301 Marcos Baumgart/Kleber Cincea, (2)T1FIA, Toyota Hilux IMA 2021, 29h03min39

3) #315 Sylvio de Barros/Rafael Capoani, (3)T1 FIA, Toyota Hilux IMA 2021, 29h42min46

4) #368 Julio Capua/Emerson Cavassin, (4)T1FIA, Toyota Hilux V8, 30h25min15

5) #373 Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs, (5)T1 FIA, Buggy Century CR-6, 30h29min57

