Sertões volta ao mar no último dia para consagrar campeões

Nove dias depois de pegar estrada para encarar 3.615km de desafio por sete estados nordestinos, o Sertões 2021 volta ao litoral. Se o maior rali das Américas começou em Pipa (RN), o término acontece em outro ponto paradisíaco: a Praia dos Carneiros, em Tamandaré (PE). O cenário ideal para consagrar os campeões da edição 2021, definidos virtualmente neste sábado, na oitava etapa, que levou a caravana de Delmiro Gouveia a Arapiraca, em Alagoas.

Como a especial de domingo foi cancelada em função dos efeitos das chuvas na região, o estágio deste sábado trouxe os últimos quilômetros cronometrados da prova. Ainda é necessário, no entanto, levar os veículos em deslocamento até o fim da maratona off-road.

A etapa 'Alagoas' resumiu o que foi esta edição do Sertões: variedade de pisos, trechos de trial, pedras, travessia de serra e muita navegação. Para quem vinha à frente nas motos, quads e UTVs, com uma vantagem confortável, o desafio era manter a concentração e evitar riscos desnecessários, o que deu resultado. Com isso, os competidores que abriram uma larga vantagem na véspera: o francês Adrien Metge nas duas rodas; o argentino Manuel Andujar (quadriciclos) e a dupla Denísio Casarini/Ivo Mayer (Can-Am) praticamente colocaram as duas mãos no troféu.

Já nos Carros, a oitava etapa provocou uma virada no duelo entre os irmãos Baumgart, com as Toyota Hilux. Marcos (com Kleber Cincea) liderou a primeira semana de prova seguido de perto por Cristian/Beco Andreotti, que atacou nos últimos 152,2 km cronometrados e acabou favorecido por um problema na transmissão da picape de Marcos para tomar a ponta no momento mais importante, com direito a vitória no dia.

Nos quadriciclos, Marcelo Medeiros mostrou estar totalmente recuperado do acidente da véspera (assim como sua máquina) para ser o mais rápido, seguido por Andujar. Gregório Caselani colocou a Honda à frente nas motos, com o virtual campeão Metge em segundo.

Entre os UTVs, os portugueses Alexandre Miguel/Fausto Mota (Can-Am) se tornaram os sétimos vencedores diferentes em oito etapas. Superaram Cristiano Batista/Robledo Nicoletti (Can-Am) e Fábio Pirondi/Marcelo Ritter (Can-Am).

O deslocamento deste último dia de rally terá 320km de extensão com tempo máximo de seis horas para ser completado pelos competidores. Ao final, a consagração na rampa de chegada com a entrega das medalhas a todos que completaram um dos mais técnicos e belos Sertões em 29 anos de história.

RESULTADOS

8ª ETAPA - Sábado 21/08 – Delmiro Gouveia (AL) - Arapiraca (AL)

DI – 9,14KM TE – 152,28KM DF – 87,04KM = TOTAL: 248,47KM

MOTOS

1) #7 Gregório Caselani, (1)MT1, Honda CRF450RX, 2h52min59

2) #4 Adrien Metge, (2)MT1, Yamaha WR450F, 2h53min17

3) #3 Jean Azevedo, (3)MT1, Honda CRF450RX, 2h53min34

4) #5 Túlio Malta, (1)MT2, Yamaha WR450F, 2h54min01

5) #22 Guilherme Bissotto, (2)MT2, Yamaha YZ FX, 2h56min31

QUADS

1) #100 Marcelo Medeiros, Yamaha YFM-700R, 3h01min31

2) #107, Manuel Andujar, Yamaha Raptor, 3h12min54

3) #101, Rafal Sonik, Yamaha Raptor, 4h02min58

UTVs

1) #277 Alexandre Miguel/Fausto Mota, (1)UT1, Can-Am Maverick X3, 2h48min12

2) #210 Cristiano Batista/Robledo Nicoletti, (1)UOP, Can-Am Maverick X3, 2h49min14

3) #222 Fábio Pirondi/Marcelo Ritter, (1)UT2, Can-Am Maverick X3, 2h49min38

4) #206 Denísio do Nascimento/Idali Bosse, (2)UT1, Can-Am Maverick X3, 2h49min51

5) #202 Rodrigo Luppi/Maykel Justo, (3)UT1, Can-Am Maverick X3, 2h50min37

CARROS

1) #302 Cristian Baumgart/Beco Andreotti, (1)T1 FIA, Toyota Hilux IMA 2021, 2h44min36

2) #373 Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs, (2)T1 FIA, Buggy Century CR-6, 2h47min22

3) #304 Adroaldo Weisheimer/Fred Budtikevitz, (1)T1B, Ford Ranger V8, 2h48min03

4) #368 Julio Capua/Emerson Cavassin, (3)T1FIA, Toyota Hilux, 2h53min12

5) #322 Michael Terpins/Fabricio Bianchini, (2)T1B, Ford Ranger V8, 2h54min12

CLASSIFICAÇÃO GERAL

MOTOS

1) #4 Adrien Metge, (1)MT1, Yamaha WR450F, 30h06min12

2) #3 Jean Azevedo, (2)MT1, Honda CRF450RX, 30h22min40

3) #6 Bissinho Zavatti, (1)MT2, Honda CRF450RX, 30h40min06

4) #5 Túlio Malta, (2)MT2, Yamaha WR450F, 30h55min55

5) #7 Gregório Caselani, (3)MT2, Honda CRF450RX, 28h09min28

QUADS

1) #107 Manuel Andujar, Yamaha Raptor 700, 29h46min16

2) #101 Rafal Sonik, Yamaha Raptor, 31h54min42

3) #100 Marcelo Medeiros, Yamaha YFM700R, 37h03min53

UTV

1) #201 Denísio Casarini/Ivo Meyer, (1)UT1, Can-Am Maverick X3, 30h36min29

2) #250 André Hort/Matheus Mazzei, (2)UT1, Can-Am Maverick X3, 30h52min40

3) #202 Rodrigo Luppi/Maykel Justo, (3)UT1, Can-Am Maverick X3, 30h55min15

4) #267 João Monteiro/Victor Melo, (4)UT1, Can-Am Maverick X3, 30h58min51

5) #211 Gabriel Cestari/Jhonatan Ardigo, (1)UT2, Can-Am Maverick X3, 31h11min13

CARROS

1) #302 Cristian Baumgart/Beco Andreotti, (1)T1 FIA, Toyota Hilux IMA 2021, 28h55min21

1) #301 Marcos Baumgart/Kleber Cincea, (2)T1FIA, Toyota Hilux IMA 2021, 29h03min39

3) #315 Sylvio de Barros/Rafael Capoani, (3)T1 FIA, Toyota Hilux IMA 2021, 29h42min46

4) #368 Julio Capua/Emerson Cavassin, (4)T1FIA, Toyota Hilux V8, 30h25min15

5) #373 Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs, (5)T1 FIA, Buggy Century CR-6, 30h29min57

