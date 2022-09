Sertões 2022: Conheça todos os campeões do maior rally do mundo

Carregar reprodutor de áudio

O pódio ao fim do maior rally do mundo, em Salinópolis (PA), após mais de 7 mil quilômetros de prova, não foi exclusividade dos melhores na classificação geral das três modalidades – carro, moto e UTV – do Sertões.

Houve festa também, e muita, dos vencedores das diversas categorias em que se dividem os veículos, conforme os regulamentos das confederações brasileiras de Automobilismo (CBA) e Motociclismo (CBM).

São divisões que levam em conta o grau de preparação e, nas motos e UTVs, também a faixa etária. Sobre duas rodas, a equipe oficial Honda confirmou sua supremacia, que foi muito além do título de Bissinho Zavatti no acumulado.

O paulista, aliás, também levou para casa o troféu de vencedor na Moto 2, mesmo caso dos companheiros Martin Duplessis, argentino glorioso na Moto 1, e de Tiago Wernersbach, na Brasil e CRF.

A disputa nas motos, aliás, marcou uma consagração inédita: Moara Sacilotti se tornou a primeira mulher campeã de uma categoria da modalidade nos 30 anos de Sertões BRB. Em sua 24ª participação, a paulista foi a melhor na Moto Over.

Já na Self by Motul, que não é uma classe, mas uma disputa à parte entre os pilotos que optam por serem os únicos a fazer a manutenção das próprias máquinas, tricampeonato do mineiro Marco Antônio Pereira, com direito à oitava posição geral.

Nos carros, Lucas Moraes e Kaíque Bentivoglio concluíram o desafio que atravessou oito estados brasileiros em mais de 7 mil quilômetros de percurso com dois troféus cada. Além de serem os mais rápidos sobre quatro rodas, conquistaram também a vitória na categoria T1 FIA, para modelos homologados em campeonatos internacionais. Já na T1 Brasil, Mauro Guedes, o Maurão, contou com a ajuda luxuosa do português Filipe Palmeiro para ser o campeão.

Os gaúchos da família Bertolini (Paulo Cesar e Anderson) levaram na Production T2. Mesmo caso de Paulo Goes e Jefferson Teixeira (Protótipo), Alessandro Tozoni e Christina Xavier (Superproduction) e de Paulo Marcondes/Ricardo Medeiros (Pró Brasil).

Também houve vitória feminina entre os UTVs – mais precisamente na UTV3, de Pamela Bozzano, ao lado do marido Enio Guilherme Zanforlin e Lauro Sobreira triunfaram na UTV2. A UTV1, categoria de maior preparação, foi dominada pelos campeões gerais Rodrigo Varela e Matheus Mazzei. Os experientes Edu Piano e Solon Mendes dominaram na UTV Over Pro. Já na Over 45, festa de Rui Gengnagel e Luis Venson.

Norte

O percurso iniciado em Palmas (TO) e concluído em Salinópolis valeu ainda pelo Sertões Norte, mesmo caso da perna entre Foz do Iguaçu (PR) e a capital tocantinense, válida, claro, para o Sertões Sul.

Na classificação geral, títulos para Guilherme Bissotto (moto); João Franciosi/Cesar Valandro (UTV) e Sylvio de Barros/Rafael Capoani (carro). Nos tópicos abaixo, você vê todos os vencedores dos campeonatos do Sertões 2022.

Sertões BRB 2022

CAMPEÕES POR CATEGORIAS

CARRO

T1 FIA - #323 Lucas Moraes/Kaíque Bentivoglio - Toyota Hilux Overdrive T1+/MEM

T1 BRASIL - #314 Mauro Guedes/Filipe Palmeiro (POR) - Ford Ranger V8/X Rally

PRODUCTION T2 - #337 Paulo Cesar Bertolini/Anderson Bertolini - Mitsubishi L200 Triton/Bertolini Racing

PROTÓTIPO -#351 Paulo Goes/Jefferson Teixeira - Mitsubishi RS EVO/SFI Chips Rally Team

SUPERPRODUCTION - #365 Alessandro Tozoni/Christina Xavier - Mitsubishi L200 Triton/Faster Rally Team

PRÓ BRASIL -# 347 Paulo Marcondes/Ricardo Medeiros - Mitsubishi L200 Triton/Braço Curto

MOTO

MOTO 1 - # 21 Martin Duplessis (ARG) - Honda CRF 450RX/Honda Racing

MOTO 2 - #06 Bissinho Zavatti - Honda CRF 450RX/Honda Racing

MOTO 3 - #28 Rodrigo Sallum - Husqvarna FE 450/Bianchini Rally

MOTO OVER- #30 Moara Sacilotti - Yamaha WR 450F/Caminhos das Serras

MOTO RALLY BR - #09 Tiago Wernersbach - Honda CRF 250F/Honda Racing

SELF - #14 Marco Antonio Pereira - KTM 450 EXC/Adventour

CRF - #09 Tiago Wernersbach - Honda CRF 250F/Honda Racing

UTV

UTV 1 - #216 Rodrigo Varela/Matheus Mazzei- Can-Am Maverick/Monster Energy Varela Racing

UTV 2 - #211 Gustavo Zanforlin/Lauro Sobreira - Can-Am Maverick X3/One UTV Rally Team

UTV 3 - #285 Pamela Bozzano/Enio Bozzano - Can-Am Maverick/Cotton Racing

UTV OVER 45 #268 Rui Gengnagel/Luis Venson - Can-Am Maverick/Dango Racing

UTV OVER PRO #208 Edu Piano/Solon Mendes - Can-Am Maverick/Território Motorsport

SERTOES NORTE – GERAL

MOTO #22 Guilherme Bissotto - Yamaha WR 450F/Dango

UTV #212 João Franciosi/Cesar Valandro - Polaris RZR Pro R/Cotton Racing

CARRO #303 Sylvio de Barros/Rafael Capoani - Toyota Hilux V8 IMA/X Rally

CATEGORIAS NORTE

CARRO

T1 FIA - #303 Sylvio de Barros/Rafael Capoani - Toyota Hilux V8 IMA/X Rally

T1 BRASIL - #322 Michael Terpins/Fabrício Bianchini - Ford Ranger V8/X Rally

T3 - #308 - Marcos Moraes/Fábio Pedroso - Polaris RZR Pro R/MEM

PROTÓTIPO - #332 José Silmar/Alyson Antunes Mitsubishi L200 Triton/Mandacaru Rally Team

T3 FIA - #311 Oscar Peralta/Mirna Martinez (PAR) - Can-Am Maverick X3/Cotton Racing

OPEN - #316 Alex Buchheim/Miguel Vaz - Buggy Giaffone V8/R.Mattheis

PRÓ BRASIL - #371 Cristiano Rocha/Anderson Geraldi - Mitsubishi L200/Accert

MOTO

MOTO 1 - #51 Ramon Sacilotti - KTM 450 EXC/DM Workshop

MOTO 2 - #22 Guilherme Bissotto - Yamaha WR 450F/Dango

MOTO 3 - #64 Cristian Scherer - Honda CRF 450RX/DM Workshop

QUADRICICLOS #100 Marcelo Medeiros - Yamaha YFM 700/Taguatur

UTV

UTV 1 #212 Joao Franciosi/Cesar Valandro - Polaris RZR Pro R/Cotton Racing

UTV 2 #235 Maxwell Medeiros/George Martins - Can-Am Maverick/Bianchini Rally

UTV 3 #260 Atilio Rovaris/Flavio Bisi - Can-Am Maverick/Território Motorsport

UTV OVER 45 #273 Ygor Moura/Arthur Carneiro - Can-Am Maverick/Monster Energy Varela Racing

UTV OVER PRO #228 Allan Cestari/Weidner Moreira - Polaris RZR Pro R/Cotton Racing

