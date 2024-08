A Accert Competições anuncia que competirá no Sertões 2024 e terá o maior contingente de carros no Sertões 2024 com sete duplas. O evento, que será disputado entre os dias 23 e 31 de agosto, fará um laço com largada e chegada de Brasília (DF). Ao todo, serão aproximadamente 3.668 quilômetros de deslocamento totais, sendo 2.211 em especiais, percorrendo os estados do Goiás e Bahia.

Na 32ª edição, Cristiano Rocha e Anderson Geraldi vão comandar o Mitsubishi Triton CR disputando pela classe Ultimate Brasil, Victor Pudell e Claudemir Hudner (Sherpa Protótipo/Ultimate Br), Paulo Pichini e Paulo Bomba (Mitsubishi L200/Protótipos), Bartolomeu Nunes e Joá Bicudo (Mitsubishi L200 4x4 Evolution/Ultimate Br), Renato Viana e Felipe Cançado (Mitsubishi Triton Sport R/Stock), Daniel Ananias e Anderson Brandão (Mitsubishi Triton Sport R/Stock) e, por fim, Felipe Marçal e Dalmo Bergantin (Mitsubishi Triton Sport R/Stock).

A Accert Competições está preparando seu time para a disputa que embora com extensão menor, a prova não será mais fácil do que em edições anteriores. Muito pelo contrário. Os organizadores da competição prometem um rally com um nível de exigência ainda maior, em termos de dificuldades, técnica e belezas naturais.

A Accert Competições fará a sua 14ª edição no Sertões e compor o grid com o maior número de carros inscritos é um sonho que se realiza. Segundo o gestor da equipe, Guto Lourençon acompanhar todo o processo é uma grande satisfação para todo o time, fruto de muita dedicação ao longo dos anos.

“Ao mesmo tempo, que temos orgulho de chegar a esse patamar, nós teremos pela frente uma responsabilidade tremenda também, pois precisamos manter o mesmo grau de qualidade e excelência para seguirmos com todos os carros competitivos”, destaca Guto.

“O meu maior propósito como chefe de equipe é o de que todos os pilotos e navegadores larguem e concluam todos os dias. Estamos trabalhando para que o objetivo do tricampeonato seja concretizado. Será um grande aprendizado, vamos para cima!”, conclui.

A Accert Competições possui um time de profissionais treinados e com vasta experiência em provas fora de estrada e contém uma estrutura completa de apoio e logística, uma carreta oficina com dormitório, motorhome, carros de apoio mecânico e socorro rápido.

Confira o elenco da Accert Competições:

1) #371 Cristiano Rocha/Anderson Geraldi, BRA, Mitsubishi Trinton CR, Ultimate PRO

2) #307 Paulo Pichini/Paulo Simões, BRA, Mitsubishi L200, Ultimate BR

3) #325 Bartolomeu Nunes/Joaquim Bicudo, BRA, Mitsubishi L200 4X4 Evolution, Ultimate BR

4) #345 Victor Pudell/Claudemir Hubner, BRA, Sherpa /Protótipo, Ultimate BR

5) #341 Renato Viana/Felipe Cançado, BRA, Mitsubishi Triton Sport R, Stock

6) #361 Daniel Ananias/Anderson Brandão, BRA, Mitsubishi Triton Sport R, Stock

7) #381 Felipe Marçal/Dalmo Bergantin, BRA, Mitsubishi Triton Sport R, Stock

