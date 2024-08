Sertões: Enz e Khezam buscam o título da maior competição do país

A 32ª edição do Sertões será mais um marco para a equipe paranaense Zenz Rally Team. Será a sua sétima participação na maior competição off-road disputado em solo brasileiro. E neste desafio, Otávio Enz e Rodrigo Khezam serão os representantes na categoria Ultimate PRO. “É de grande alegria e expectativa compor novamente o grid do evento”, comemora o piloto Otávio Enz.

Para a sétima participação no Sertões e o time não tem medido esforços na preparação do Mitsubishi Triton ZRT (#369) com chassi tubular, carroceria de fibra de vidro e motor 3.2 diesel de 230cv. “O veículo contém diversos componentes já testados e aprovados no nosso carro de 2022”, destacou o navegador Rodrigo Khezam.

“O carro recebeu novos amortecedores com setups diferentes da última prova e o motor está com novo mapa. Em junho foram realizados testes na cidade de Itu, no interior paulista, agora em julho foi feito um pente fino. Já os últimos ajustes em treino estão previstos para o final de semana também na região de Itu”, disse Otávio natural de Apucarana (PR).

Esta será a quarta passagem do Sertões por Brasília, mas é a primeira vez que larga da cidade, única do roteiro que ainda não conhecem. “O traçado pelo que vimos deve ser boa parte em área agrícola, com muitos trechos para imprimir uma boa velocidade. Achamos sensacional o estilo de roteiro escolhido, maravilhoso para as equipes de apoio e formato em laços são sempre bem-vindos”, ressaltou Enz.

“O formato de margarida apresentado pela organização, com a prova se estabelecendo por mais tempo em algumas cidades, é muito bom para a logística, público e equipes de apoio. Menos deslocamentos e mais prova”, mencionou Rodrigo, natural de Belo Horizonte (BH), mas residente em Campinas durante toda a sua vida.

Segundo o piloto, de 66 anos, a ansiedade está em altíssimo nível. “Já faz um mês que não durmo direito, tem uma borboleta no estômago (risos). Não tenho conseguido nem praticar o meu hobby favorecido que dar uma pescadinha para relaxar”, brincou. “Mas tenho mantido uma regularidade de treinos físicos três vezes na semana e uma dieta mais leve para aguentar o ritmo intenso exigido no Sertões”, relatou.

Entre as competições fora de estrada no Brasil, o Sertões é o grande objetivo de quem pilota na terra. A cada ano é um novo desafio, um novo obstáculo a ser superado e a Zenz Rally Team quer o tão almejado título.

“A expectativa está é para que depois de quatro vice-campeonatos venha o título, temos que ser campeões desta vez. Nós já desmontamos e montamos o carro duas vezes, checando cada detalhe. Estamos de corpo e espírito preparados para isso, vamos com o máximo foco”, afirma o piloto que terá a companheiro de jornada Cidinha Enz e do cão da família, o Snow, durante todos os dias do Sertões.

O paulista Rodrigo Khezam já fez o Sertões entre as motocicletas, carro, UTV e caminhão, não importa a modalidade, veículo ou competição, Rodrigo é um grande apaixonado pelo esporte, assim como seu piloto Otávio Enz. Já participou várias vezes como piloto e outras tantas como navegador. Fora das competições pratica o hipismo e tem como hobby fazer trilhas de moto.

“Nossa expectativa é repetir o ritmo de prova que tivemos em 2022, porém sem os contratempos e problemas que nos tiraram a vitória. Temos condições de estar entre os 10 melhores carros na geral e vencer nossa categoria. Esse é nosso objetivo. Qualquer coisa menos do que a vitória, não nos interessa”, finalizou Khezam.

As atividades do Sertões BRB 2024 terão início no dia 20 de agosto, com a abertura da área dos boxes no estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF). Já entre os dias 21 a 22 de agosto, acontece à apresentação dos pilotos, navegadores e veículos de competição (carros, motos, quadriciclos e UTVs), com vistorias técnicas, administrativas e desportivas, disputa do prólogo que definirá a ordem de largada e do super prime.

Fato inusitado da equipe no Sertões

“No primeiro Sertões no rally de velocidade fomos de uma TR4, durante a prova tivemos que trocamos o pneu, apressados esquecemos a porta aberta, com isso perdemos a porta. No outro dia fomos impedidos de largar por faltar a peça e o jeito que demos foi abrir uma marcenaria lá no meio do Sertão e pedir para cortar um chapa para usar como porta, colocamos até iluminação nela. O pessoal do ‘limpa-trilha’ disse que já tinha recolhido de tudo, menos uma porta. Esse fato ficou para no livro das histórias memoráveis das mais de duas décadas da equipe”, descreveu Otávio Enz.

A dupla percorrerá aproximadamente 3.500 quilômetros entre trechos cronometrados e deslocamentos, com largada no dia 23 de agosto e chegada em Brasília no dia 31 de agosto, após atravessar os estados brasileiros do Goiás e Bahia.

ROTEIRO SERTÕES 2024

23/08 – Prólogo / Super Prime: Brasília (DF)

24/08 – Primeira etapa: Brasília (DF) / Formosa (GO)

25/08 - Segunda etapa: Formosa (GO) / Santa Maria da Vitória (BA)

26/08 - Terceira etapa: Santa Maria da Vitória / Luís Eduardo Magalhães (BA)

27/08 - Quarta etapa: Luís Eduardo Magalhães (BA) / LEM (BA) - Maratona

28/08 - Quinta etapa: Luís Eduardo Magalhães (BA)/ LEM (BA) - Maratona

29/08 - Sexta etapa: Luís Eduardo Magalhães (BA)/ Formosa (GO)

30/08 - Sétima etapa: Formosa (GO) / Formosa (GO)

31/08 - Oitava etapa: Formosa (GO) / Brasília (DF)

