Treinos em simulador e muita preparação para mais um Sertões

Faltam poucos dias para iniciar a 32º edição do maior rally das Américas, o Sertões 2024, e para mais uma largada, que esse ano será em Brasília, os competidores passam por meses de treinamento e preparação em busca de um bom desempenho.

Afinal, o percurso que inicia dia 23 de agosto, e contará com mais de 3.000 km distribuído em oito etapas desafiadoras, promete testar os limites de resistência e habilidade dos participantes.

A dupla Lélio Vieira Carneiro Júnior e Weberth Moreira, da FiFi Rally Team, que iniciou na década de 90 nos rallys de regularidade e coleciona inúmeros resultados expressivos no rally brasileiro, conta um pouco sobre como se preparam para as provas.

“Habilidades como o reflexo precisam de recorrência no treino para serem aprimoradas. Além do simulador, investimos em treinos da parte muscular, de condicionamento aeróbico, de tempo de reação, entre outros. Então o treino não pode parar, quanto mais se treina, melhor fica a performance. Treino é repetição constante.”, explica o empresário e veterano do rally cross country, Lélio Júnior.

Para melhorar a eficiência, foi montado no QG da Fifi Rally Team um simulador totalmente customizado, produzido pela PRS com hardware de ponta e todos os acessórios necessários para dar a maior realidade possível nos treinamentos.

O simulador possui imersão plena de 180 graus com três telas curvas, pedais com sensores de carga, placa controladora e shakes duplo para reproduzir com fidelidade as vibrações e diversas situações de pista, além de sistema de direção com servo motor de três fases para incremento do feedback de força.

Lélio conta que o simulador também possui plataforma com vibra-stop para estabilização e cintos de segurança com sistema de simulação de força G, sistema de controle de movimento com quatro atuadores lineares com servo motor industrial e fuso de esfera conectados a servo drives independentes e banco concha e cintos Sparco de competição com homologação FIA, o mesmo utilizado nos carros de rally.

“Além dos treinos constantes tanto na academia quanto nos simuladores, temos que estar atentos a cada detalhe, o que deixa a adrenalina a mil nestes dias que antecedem a prova, mas o rally me ensinou a ser resiliente e a tomar decisões ágeis sob pressão. Enfrentamos adversidades em locais inóspitos, onde erros podem ser fatais, por isso é tão importante estarmos preparados.”, conclui Lélio.

Com o já tradicional número 321, Lélio Júnior e Weberth competirão entre os carros (CBA) a bordo do novo UTV Can Am Maverick R, na categoria Challenger. A Fifi Rally Team conta com o patrocínio de Rafatella Investimentos, BCJ, Asarock e Andbank, além do apoio da Happy Capital, CBDI, Fralle, Dub Boyz, DSX e Gasomix.

GIAFFONE CONTRA A PAREDE: Felipe vê RBR EM XEQUE e avalia MAX, McLaren, BRASIL na F1 e Lewis/Alonso

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!