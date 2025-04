Sertões anuncia Goiânia como palco da largada da edição de 2025

Goiânia amplia o conceito de “capital” com dois títulos ainda informais: Além de ser a capital do sertão brasileiro é também a capital das largadas do Sertões. A posição privilegiada no centro geográfico do Sertão e o status de centro cultural da nossa alma sertaneja fazem da capital de Goiás a escolha perfeita para receber a largada do Sertões pela 17ª vez.

Para o maior rally das Américas, a largada em Goiânia, representa um resgate das raízes de uma prova que comemora 33 anos de existência. O Sertões busca no passado a energia para seguir contato as melhores histórias do Brasil profundo. Deu Match!

Sertões e Goiânia têm almas gêmeas. Isso fica claro na história, no presente e nos planos futuros.

“A volta do Sertões a Goiás, um dos maiores ralis do mundo, é importante por demonstrar a retomada do nosso protagonismo nos grandes eventos esportivos", disse o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. "E é daqui pra melhor. Vamos ter a honra de sediar o MotoGP nos próximos anos e o Estádio Serra Dourada, após a modernização, será um dos principais palcos esportivos do país”.

"É praticamente impossível falar do Sertões sem falar de Goiânia", disse Leonora Guedes, CEO do Sertões. "A cidade e sua população abraçaram o evento desde a primeira passagem e, não por acaso, ela é a mais visitada pelo rally. Com tantas boas lembranças, os próprios competidores nos pediam para voltar e agora finalmente isso se torna realidade".

"Para mim, é um motivo de orgulho e satisfação redobrados. Como goianiense, meu primeiro contato com o Sertões se deu justamente em uma dessas visitas. Ali começava uma história que me tornou parte integrante desse que é não só um dos principais eventos da modalidade no mundo, mas também sinônimo de sustentabilidade, cuidado com as pessoas e o ambiente e de transformação positiva".

A primeira visita do Rally a cidade mais verde do país (94m2 por habitante) aconteceu em 1998. Os competidores vinham de Uberlândia (MG) e seguiram depois para Paranã (TO). A visita mais recente foi em 2018, como cidade anfitriã da largada.

Depois de atravessar outros caminhos Brasil afora, estava mais do que na hora de retornar. A direção técnica e a equipe de produção do Sertões trabalham com empenho redobrado para proporcionar mais uma experiência inesquecível, digna de toda essa trajetória em comum com Goiânia. O ponto de partida para um desafio que levará pilotos e navegadores a Marechal Deodoro (AL).

