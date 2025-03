Sertões 2025 terá palco inédito para chegada: a Praia do Francês

Vai dar praia no Sertões 2025! A 33ª edição do maior rally das Américas terá a Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL), como destino final, em 3 de agosto, após um prólogo e oito etapas de muita velocidade e poeira pelo coração do Brasil.

Cartão postal do litoral alagoano, essa faixa de mar de águas cristalinas cercada por coqueiros e dotada de ampla estrutura de hospedagem e turismo, a 30 quilômetros da capital Maceió, tem tudo para proporcionar mais uma chegada inesquecível a pilotos, navegadores, equipes e uma caravana estimada em 2.500 pessoas.

O anúncio oficial foi feito nesta quinta-feira (27) em um evento no Kanoa Beach Club, na Praia do Francês, com a presença do governador de Alagoas, Paulo Dantas, e do prefeito de Marechal Deodoro, André Bocão. Ao lado da CEO do Sertões, Leonora Guedes, ambos destacaram a importância de receber um dos mais tradicionais eventos do off-road internacional, levando o nome e as imagens da cidade e do estado para todo o mundo.

Leonora, por sua vez, ressaltou que uma das características do rally é se reinventar constantemente ao longo de suas mais de três décadas de história, propondo novos destinos e valorizando as belezas do território brasileiro, movimentando a economia local e deixando um legado social concreto.

"Tínhamos uma dívida com Alagoas já que, em 32 edições, o Sertões nunca havia terminado no estado", disse a CEO do Sertões, Leonora Guedes. "É um grande orgulho estar diante dessa praia maravilhosa, fomos muito recebidos pela população, agradeço ao governador Paulo Dantas e ao prefeito André Bocão; o evento não seria possível sem a parceria dos governos municipal e estadual".

"A competição é o fio condutor para um projeto muito maior, que envolve o cuidado com o meio ambiente e com as populações das regiões atravessadas. Convido a que todos estejam na Praia do Francês em 3 de agosto para acompanhar um momento que é o ápice do Sertões, diante desse visual incrível".

"É uma honra muito grande participar desse anúncio. Tenho certeza de que o Sertões dá dando um grande presente para o povo de Marechal Deodoro e o povo de Alagoas. É um prestígio muito grande estarmos em uma união de esforços para receber o maior rally das Américas com a honra de recepcioná-los nessa cidade maravilhosa. É sobre a qualidade de nossa gente; todos serão muito bem acolhidos, abraçados. Teremos essa praia maravilhosa, essa natureza espetacular para recepcionar o Sertões".

"O Sertões virá para o mar em uma cidade de 433 anos de história, cultura, belezas naturais como a Praia do Francês, que é a mais bela do país; a Lagoa Manguaba, manguezais, o maior polo gastronômico do Nordeste", disse o prefeito de Marechal Deodoro, André Bocão. "Uma cidade bela, acolhedora, que vai abrilhantar ainda mais o Sertões, que traz não apenas a parte esportiva, mas também um aspecto social. A praia está preparada para receber um evento esportivo de nível mundial. Será uma ocasião que ficará na história, gravada na memória de cada competidor e integrante da caravana do rally. O Sertão vai virar mar em Marechal Deodoro".

Alagoas receberá a competição pela segunda vez. Em 2021, como parte de um roteiro concentrado no Nordeste, Delmiro Gouveia e Arapiraca foram cidades-anfitriãs, na reta final do desafio. Agora, caberá ao estado a honra de sediar um dos momentos mais marcantes em uma disputa de milhares de quilômetros que testa ao máximo homens, mulheres e suas máquinas - motos, carros e UTVs. Para este ano, a promessa do diretor-técnico Edgar Fabre é de uma edição à altura da melhor tradição do Sertões: exigente do início ao fim

O outro extremo dessa aventura com início marcado para 26 de julho será revelado em breve. A equipe técnica do Sertões trabalha na montagem do roteiro para que, mais adiante, ele seja confirmado em detalhes, com as cidades-anfitriãs intermediárias; distâncias e características do percurso.

