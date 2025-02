Lucas Moraes empolga equipe com prova de superação no deserto

O brasileiro Lucas Moraes surpreendeu novamente na disputa por bons resultados na 34ª edição do Abu Dhabi Desert Challenge, prova válida pela segunda etapa do Campeonato Mundial de Rally Raid, que vem sendo realizada nos desertos dos Emirados Árabes Unidos. Juntamente com o navegador Armand Monleón, Moraes foi obrigado a trocar um pneu de seu Toyota GR DKR Hilux já aos 500 metros dos 237km que teve a especial desta terça-feira (25). Com isso, o duo caiu para o 23º lugar na passagem da primeira das sete parciais em que se dividiu o percurso. A partir daí, Moraes e Monleón iniciaram uma prova de recuperação para terminar no terceiro lugar, a apenas um segundo dos segundos colocados na etapa de hoje, Seth Quintero (EUA) e Dennis Zenz (Alemanha).

A dupla formada pelo catarense Nasser Al-Attiyah e o francês Edouard Boulanger levou seu Dacia SandRider ao primeiro lugar na especial de hoje, tornando-se a terceira vencedora diferente em três dias de corrida. Eles também se tornaram a terceira dupla a liderar a classificação geral após três dias – as outras foram Moraes/Monleón, no primeiro dia, e Sébastien Loeb (França)/Fabian Furquin (Bélgica), no segundo. Com o resultado de hoje, Moraes/Monleón se mantêm no segundo lugar, apenas 49s atrás de Al-Attiyah/Boulanger, com Loeb/Furquin caindo para a terceira colocação.

Progressão

A partir do problema no pneu, 500 metros após a largada, o brasileiro iniciou uma progressão que empolgou sua equipe, conforme mostraram as parciais (pontos de referência que registram a colocação de cada competidor): no km 25, Moraes e Monleón estavam no 23º lugar. Depois, avançaram para 12º (km 81), 9º (km 116), 5º (km 151), 4º (km 200) e 3º (km 237) – esta última a apenas um segundo do segundo colocado.

“Como sempre, eu e o Armand largamos focados em fazer o melhor e foi realmente um balde de água fria o pneu furar tão cedo, com apenas 500 metros depois de largarmos. Mas não nos deixamos abater”, conta Moraes. “Seguimos focados, agora em fazer uma corrida que não nos deixasse longe dos líderes – e conseguimos! Importante frisar que o carro se comportou muito bem e a navegação do Armand foi muito boa, o que nos deu tranquilidade para tomar as decisões certas nos momentos-chave. Incrível estarmos disputando a ponta com uma lenda como o Loeb e um especialista em desertos, como o Nasser. Há dois anos, isso não passaria nem nos meus melhores sonhos”, declarou o piloto brasileiro, que tem sido uma das sensações do Campeonato Mundial e do Rally Dakar. Sébastien Loeb é nove vezes campeão mundial de rally de velocidade e Nasser Al-Attiyah venceu cinco edições do Dakar.

Até o momento, o Abu Dhabi Desert Challenge percorreu 708km de especiais (trechos cronometrados). Faltam ainda 467km até o encerramento, com 300 deles sendo percorridos amanhã e 167, na quinta-feira. Até a chegada, os competidores terão percorrido um total de 1.186km cronometrados.

