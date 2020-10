Sertões: Baumgart/Andreotti vencem prólogo dos carros no Velocitta

Os primeiros quilômetros do Sertões 2020 rumo a Barreirinhas (MA) começaram a ser percorridos hoje (30). Nos quase 5km disputados no complexo do Velocittà, em Mogi Guaçu (SP), a X Rally Team começou vencendo o prólogo e colocando mais dois carros dentro do top-5. Esses primeiros quilômetros definiram a ordem de largada para a primeira etapa, que será disputada neste sábado (31).

A dupla Cristian Baumgart/Beco Andreotti foi a mais rápida entre os carros, completando o trecho em 4 minutos e 13 segundos a bordo do Toyota Hilux Overdrive. Marcos Baumgart e Kleber Cincea, que também competem com o bólido belga ficaram com a quarta colocação. Sylvio de Barros e Rafael Capoani fizeram a quinta marca com o X Rally Ranger.

O que mais chamou a atenção dos competidores na especial de hoje foi o piso. Para o tricampeão do Sertões Cristian Baumgart, os pneus fizeram toda a diferença no trecho cronometrado. “O trajeto estava muito escorregadio, bem diferente do reconhecimento que fizemos ontem, mas os pneus BFGoodrich deram conta do recado”, avaliou Cristian. “É sempre muito bom andar aqui no Velocittà, espero que isso se repita nos próximos anos, a recepção aqui é sempre muito boa”, que nesta sexta-feira (30) comemorou 46 anos.

Marcos Baumgart cravou o quarto tempo do dia e cumpriu a meta traçada por ele e Kleber Cincea. “A gente já estava pensando em largar de terceiro ou quarto, então podemos dizer que o Sertões começou bem. Fizemos o reconhecimento ontem e o piso mudou muito, estava muito escorregadio e isso faz parte do jogo. Amanhã é outro dia”, disse Marcos Baumgart.

Neste sábado a caravana do Sertões deixa a ‘bolha’ no Velocittà em direção a Brasília (DF). Serão 260km de deslocamento inicial, 205km de trecho cronometrado e mais 585km de deslocamento final. A exigência de um dia tão longo dará ‘folga’ aos competidores no domingo (01/11), dando calma e tranquilidade para que todas as equipes cheguem em segurança à capital federal.

RESULTADOS DO PRÓLOGO (Extra Oficial):

CARROS

1) #304 Cristian Baumgart/Beco Andreotti, Toyota Hilux Ima, (1)T1, 04min13s6

2) #301 Lucas Moraes/Kaique Bentivoglio, Ford X Rally Ranger, (1)T1B, 04min14s8

3) #302 Guiga Spinelli/Youssef Haddad, Mitsubishi Triton Sport Racing, (2)T1, 04min19s4

4) #303 Marcos Baumgart/Kleber Cincea, Toyota Hilux Ima, (3)T1, 04min19s4

5) #315 Sylvio De Barros/Rafael Capoani, Ford X Rally Ranger, (4)T1,04min27s8

MOTOS E QUADRIS

1) #3 Ricardo Martins, Yamaha WR 450 F, (1)MT1, 04min27s3

2) #101 Marcelo Medeiros, Yamaha YFM 700R, (1)QDA, 04min28s1

3) #11 Julio Cesar Zavatti, Honda CRF 450 RX, (1)MT2, 04min29s6

4) #4 Jean Azevedo, Honda CRF 450 RX, (2)MT1, 04min30s2

5) #5 Tulio Malta, Yamaha WR 450F, (2)MT2, 04min30s1

UTVS

1) #212 Denisio Casarini/Ivo Renato Mayer, CAN-AM X3, (1)UT1, 04min14s4

2) #214 Rodrigo Varela/Gunnar Dums, CAN-AM X3 XRS, (2)UT1, 04min16s8

3) #202 Gabriel Varela/Eduardo Shiga, CAN-AM XRS, (3)UT1, 04min22s3

4) #218 Cristiano Batista/Robledo Nicoletti, CAN-AM X3 XRS, (1)UOP, 04min23s2

5) #248 Francesco Franciosi/Ana Paula Franciosi, CAN-AM X3 XRC, (1)UT2, 04min24s5