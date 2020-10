Usando o modelo Can-Am Maverick X3 Turbo, as duplas Denísio Casarini/Ivo Mayer e Rodrigo Varela/Gunnar Dums cravaram as melhores voltas durante o prólogo da 28ª edição do Rally dos Sertões, realizado nesta sexta-feira (30) na fazenda que abriga o Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo.

Casarini/Mayer registraram o tempo de 4min14, ficando com o melhor tempo do dia, sendo secundados por Varela/Dums, que fizeram 4min16. O irmão e parceiro de Rodrigo na equipe Can-Am Monster Energy, Gabriel Varela, contou com a navegação Eduardo Shiga para cravar o terceiro tempo. Ao todo, 56 UTVs participaram do prólogo.

Capotagem – O circuito montado na fazenda tem 4.730m em um percurso sinuoso e de piso mesclando terra pura e cascalho. Sem área de escape, o trajeto foi palco de alguns acidentes, incluindo a capotagem de um UTV, cuja tripulação conseguiu dar continuidade à volta classificatória já que o veículo sofreu poucas avarias.

“O prólogo sempre é muito emocionante, por que os pilotos e navegadores precisam estar totalmente concentrados – e esse foi um fator especialmente importante hoje, por que o traçado era manhoso e não permitia erro”, resumiu Rodrigo Varela. “Mas foi bom pra gente já sentir um pouco da adrenalina que vamos experimentar nos próximos dias. Temos quase cinco mil km de corrida pela frente neste Sertões”, comentou o piloto da equipe Can-Am Monster Energy.

Piquet – Correndo em um carro preparado pela equipe da família Varela, Nelsinho Piquet fez sua estreia em prólogos do Sertões, ao lado do navegador Marcos Pastein. A dupla registrou a marca de 4min33s para o 21º melhor tempo do dia.

A dupla tricampeã mundial Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin ficou com sexto tempo (4min24), enquanto Bruno Varela/Gustavo Bortolanza fizeram o sétimo tempo (4min25). Bruno é o atual campeão brasileiro de Rally Baja, competição tecnicamente similar ao Rally dos Sertões.

Neste sábado a 28ª edição da prova inicia a corrida propriamente dita, percorrendo um total de 585km a partir de Mogi Guaçu. Destes, 205km são de especiais – trecho cronometrado em alta velocidade. O restante são deslocamentos. O domingo será dedicado apenas ao deslocamento dos competidores para Brasília, ponto de partida do restante do rally. Confira a programação do Sertões 2020:

1ª Etapa – Bolha Velocitta – Sábado, 31/10 (Mogi Guaçu/SP)

Especiais: 205km

Deslocamentos: 380km

Total: 585km

Domingo, 01/11 (SP->DF)

Deslocamento para Brasília (DF)

2ª Etapa – Segunda-feira, 02/11 (DF->GO)

Especiais: 353km

Deslocamentos: 159km

Total: 512km

3ª Etapa – Terça-feira, 03/11 (GO ->GO)

Especiais: 200km

Deslocamentos: 169km

Total: 369km

4ª Etapa – Quarta-feira, 04/11 (GO->TO)

Especiais: 329km

Deslocamentos: 311km

Total: 650km

5ª Etapa – Quinta-feira, 05/11 (TO->MA)

Especiais: 227km

Deslocamentos: 283km

Total: 610km

6ª Etapa – Sexta-feira, 06/11 (MA->MA)

Especiais: 300km

Deslocamentos: 441km

Total: 741km

7ª Etapa – Sábado, 07/11 (Barreirinhas/MA)

Especiais: 223km

Deslocamentos: 292km

Total: 515km