Nelsinho Piquet e Flavio França completaram a quarta especial do Sertões, disputada nesta quarta-feira em São Raimundo Nonato, no Piauí. A dupla se mantém com o 9º lugar na classe UT2 e sobem para a 21ª posição na classificação geral dos UTVs.

Piquet e França não tiveram um dia fácil na maior especial disputada até agora, um furo de pneus custou minutos preciosos, mas não impediram o Can-Am Maverick X3 de completar os 316 km de percurso.

A próxima etapa do maior rali das Américas começa nesta quarta-feira, partindo de São Raimundo Nonato/PI e chegando em Xique-Xique, na Bahia.

Serão percorridos 442km ao logo do dia, sendo 329 km de trecho cronometrado. A etapa marca o início da maratona, fase em que os mecânicos não podem tocar no veículo após o término da especial e qualquer reparo deverá ser feito pelo piloto e navegador.

Os mecânicos podem voltar a realizar a manutenção no equipamento somente após o término da especial que será realizada nesta quinta-feira.

“Foi uma etapa boa, mas infelizmente sofremos com um furo de pneu o que nos custou bastante tempo”, disse Nelsinho. “Mas estamos vivos, ainda tem muito rali pela frente então temos que continuar progredindo e posso dizer que hoje aprendi muito com o UTV, sobre o limite da máquina e me sinto cada vez mais adaptado. Amanhã começa o que considero uma das partes mais duras do rali, a Maratona. Os mecânicos não vou poder encostar no UTV no fim da especial, então será um dia crítico e que pode mudar os rumos da prova.”

