Sertões se despede de Petrolina

O Sertões vai botar o pé na estrada nesta quarta, 16/8. Foram dias intensos e de muita movimentação durante os sete dias em que a caravana do maior rally das Américas ficou baseada em Petrolina, que pela primeira vez recebeu a largada da prova e uma semana na mesma cidade, em função do formato inédito da prova em laços ou margaridas (larga e retorna para a mesma cidade).

Povo hospitaleiro, cultura, artesanato e o Rio São Francisco, um dos maiores tesouros brasileiros, foram as atrações para os expedicionários do Sertões, aqueles que vieram para se divertir sem competir.

No caminho inverso, a Vila Sertões, a maior já montada na história dos 31 anos da prova, com 136 mil metros quadrados, recebeu milhares de visitantes, curiosos para ver de perto as supermáquinas do rally e as estrelas: os competidores.

A cidade conta com população estimada em 360 mil habitantes e a base de sua economia está na produção de frutas (especialmente uva, manga, melancia, goiaba e banana) e leguminosas (feijão, batata-doce e aipim/macaxeira).

A região é atualmente o principal polo frutífero do país e, graças à presença de um aeroporto de média dimensão, boa parte da produção pode ser escoada diretamente para o exterior.

Expedições Sertões Aventura visitam vinícola

Com tantos atrativos, somados a hospitalidade do povo de Petrolina, as Expedições Sertões Aventura, atrai turistas de várias partes do Brasil. São realizadas por operadores homologados pela Dunas e especializados em passeios Off Road com grupos de motos e carros 4x4. Nesse Sertões, as expedições que contam com 154 pessoas.

O homologado KeepTrack 4x4 organizou visitação na Vinícola Rio Sol, em Lagoa Grande (PE), cidade à 50 Km de Petrolina, onde a produção de vinhos começou nos anos 1980 e é destaque na região devido a três características climáticas: sol o ano todo, poucas chuvas e irrigação do Rio São Francisco.

O grupo pode andar pela plantação de uvas na fazenda de 120 hectares, com safra o ano todo, o que só é possível nessa região do planeta.

Os 35 expedicionários conheceram as dependências da vinícola, visitaram a adega, experimentaram a uva tirada diretamente do pé no meio da plantação e claro, para concluir, a tão esperada degustação de vinhos seguido de almoço com cardápio regional e música ao vivo reverenciando os destaques locais como Luiz Gonzaga.

Museus Históricos

Como parte do passeio de city tour prévio à Vinícola, as expedições visitaram o Museu do Sertão em Petrolina, que retrata e resgata a história do homem sertanejo em todos os seus aspectos. O acervo é constituído por mais de três mil objetos, que incluem pertences do Lampião, o rei do Cangaço.

Outra opção é aproveitar a cultura histórica de cidades próximas. A Expedição Via 4x4 visitou o vilarejo de Canudos Velho (BA), que fica a 180 Km de Petrolina. Os expedicionários conheceram o Museu Histórico de Canudos, criado por um dos primeiros habitantes do local.

É um vilarejo pequeno e rico em cultura, onde ainda é possível conferir as ruínas da igreja de Antônio Conselheiro. Entre as exposições do museu encontram-se artigos como cartuchos e balas, espingardas e revólveres, facões e bainhas que teriam sido utilizados durante a Guerra de Canudos.

No artesanato, a cultura da produção de carrancas enche os olhos e emociona. A escultura que carrega a crença de proteção, tem uma cabeça de forma humana ou animal, produzida em madeira.

Hoje é comercializada como objeto de decoração, mas foi utilizada a princípio na proa das embarcações que navegavam no Velho Chico. Na cidade é possível conhecer a Oficina do Artesão Mestre Quincas, onde os escultores passam o conhecimento de pai para filho, geram renda para a população ribeirinha e fortificam a cultura local.

