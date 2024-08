Sertões tem programação extensa para o público em Brasília

Uma programação extensa e intensa vai marcar a semana em Brasília, no aquecimento para a largada do Sertões BRB 2024. A partir da terça-feira (20), o público do DF poderá acompanhar de perto a movimentação das equipes e competidores; conhecer de perto as máquinas que vão acelerar por cerca de 3.700km atravessando Goiás, Minas Gerais e Bahia e participar das ativações dos patrocinadores e parceiros do maior rally das Américas.

A Vila Sertões está sendo montada no estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha (SRPN, Portão 1). A área de 112 mil metros quadrados concentra as estruturas das equipes e da organização; os estandes promocionais e contará com uma Praça de Alimentação, além da Loja Sertões, em que é possível adquirir toda a linha de produtos referentes ao rally. O acesso diário se dará das 9h às 22h, sempre de forma gratuita.

No dia 23 (sexta-feira), em uma área anexa à Vila acontecerão o Super Prime e a largada promocional. O primeiro é uma disputa eliminatória dois a dois em circuito fechado que reunirá os oito mais rápidos de cada modalidade – carros, motos/quadriciclos e UTVs, até que restem os dois finalistas de cada uma para o confronto decisivo.

Embora ainda não conte para a classificação do rally, trata-se de um momento fundamental, já que vai determinar a ordem de largada para a primeira etapa, no sábado (24), de Brasília a Formosa (GO). Ser o primeiro a partir é uma desvantagem, já que não há rastros e referências deixados por outros veículos, o que exige ainda mais da navegação. Por outro lado, largar depois de vários adversários obriga a lidar com a poeira e eventuais ultrapassagens.

Já a largada promocional é o momento festivo de apresentação de todos os competidores, com sua passagem pela rampa.

Para os dois casos, o acesso se dará com a apresentação de ingresso, que pode ser trocado por dois quilos de alimento não perecível, nos dias 20 e 21. A troca deve ser feita no posto montado no estacionamento do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

