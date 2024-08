Pentacampeão do Sertões, o maranhense Marcelo Medeiros, se prepara para mais uma edição do maior competição fora de estrada das Américas. O experiente atleta, representante da equipe Tag Racing, está com tudo pronto para encarar as oito etapas de aventura off-road.

Com grandes chances de conquistar o hexa da categoria Quadriciclos, Medeiros vai pilotar um Yamaha YFM700R. A largada inédita na cidade de Brasília (DF) está programada para 24 de agosto, e o retorno à linha de chegada, também na Capital Federal, para o dia 31 de agosto.

Após o hiato de um ano fora do grid, o piloto está de volta à sua 13ª participação na maior competição nacional do gênero. No Sertões, o maranhense coleciona títulos conquistados em 2012, 2015 e como vice em 2013, 2019, 2020 e 2022.

“Acredito que deva ser difícil o roteiro no Centro-Oeste, depois passaremos três dias andando por trechos de predominância arenosa na região de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, e com especiais relativamente longas”, avalia Medeiros.

Além do prólogo - desafio inicial que define a ordem de largada para a primeira etapa – Marcelo revela que está focado em fechar os dias de forma consistente, concluindo as oito etapas de trechos cronometrados e subir ao pódio.

“Durante o evento, vamos percorrer quatro cidades anfitriãs em dois estados, Goiás e Bahia, encarando as diferentes condições de terrenos das regiões, principalmente nas provas que terão formato de laços e na etapa maratona”, aponta.

No total, serão percorridos 3.704 quilômetros, sendo 2.386 deles em especiais (trechos cronometrados), num roteiro que promete grandes desafios: trechos sinuosos, pistas com cascalho, piçarra, pedras grandes e lajes, além de poeira, lama, calor e umidade. Mas também presenteia os amantes do off road com paisagens incríveis a serem descobertas dentre as belezas do cerrado brasileiro.

Nesta edição, os competidores enfrentarão uma “maratona”, dividida em duas pernas, com aproximadamente 700 quilômetros no total, distância será encarada sem o apoio de manutenção da equipe. Caso o quadriciclo apresente algum problema, o próprio piloto terá que fazer os reparos. A maratona dos Sertões 2024 está prevista para quarta e quinta etapas, em forma de laço, com partida e chegada na cidade de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia.

Antes de acelerar para valer, Medeiros passará pela programação que começa em Brasília (DF) no dia 21 de agosto, com os preparativos e vistorias. O Prólogo definirá a ordem de largada no dia 23. Na sequência, será a largada da primeira etapa, no dia 24 de agosto, com destino à cidade de Formosa (GO). Um trecho correspondente a 527 quilômetros – 236 deles cronometrados. O maranhense afirma que sua estratégia se resume em manter a constância, desde a largada até a linha de chegada, sem provocar grandes infortúnios.

Com uma forte estrutura de apoio, para resistir aos dez dias de prova, a Tag Racing terá um caminhão oficina e dormitório, um carro 4x4 apoio rápido, além de um time que inclui mecânicos, auxiliares, motorista e cozinheiro. Tudo isso para encarar a disputa que desafia a potência do Yamaha 700 e a resistência física e psicológica do piloto.

No Dakar 2024, Marcelo Medeiros completou seis etapas, com três vitórias, dois terceiros lugares e uma quarta posição. Mas quando liderava a sétima etapa, sofreu uma queda e precisou abandonar. Ano passado, garantiu um nono lugar, após vencer quatro das 14 etapas. Em 2022, sua estreia na Arábia Saudita, ficou em sexto.

O piloto de São Luís (MA) também possui em seu curriículo outras três participações no principal rally do planeta, quando a competição aconteceu na América do Sul. Em sua estreia, em 2016, e no ano seguinte, o maranhense não finalizou a prova. Em 2018, ficou em quarto lugar entre os quadriciclos.

