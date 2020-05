O Rally dos Sertões foi adiado para o mês de novembro, mas, para o pentacampeão Guiga Spinelli, as atividades visando as próximas competições já retornaram. Na última semana, o piloto e chefe da Spinelli Racing voltou a treinar com sua Mitsubishi L200 Triton Sport Racing na pista off road do Velo Cittá.

Além do carro que compete atualmente, ele também realizou testes com um protótipo UTV no circuito e entrou no autódromo para dar algumas voltas com o Mitsubishi Lancer EVO RS.

“Foi um dia que pareceu um triatlo de testes, com três máquinas completamente diferentes, mas todas bastante velozes e divertidas”, disse Spinelli. “Estava sempre muito protegido e de acordo com os órgãos de saúde. A minha equipe de preparação também seguiu todos protocolos, usando máscaras e com máximo possível de distanciamento.”

Na última segunda-feira, Guiga também apresentou uma live com a presença do mais jovem campeão do Rally dos Sertões, Lucas Moraes. Em um bate-papo de aproximadamente uma hora, os pilotos conversaram sobre performance no rally de alto nível, a importância dos navegadores, além de Guiga relembrar momentos importantes de seus 30 anos de carreira.

“Existem pontos muito importantes da pilotagem nos ralis cross country. Para ter uma boa performance, sempre é importante buscar o lugar que tem mais tração, olhando bem para o piso, tentar perceber a mudança de aderência naquela mesma estrada, sempre de acordo com a largura do circuito e ondulações”, disse Spinelli.

“São pontos importantes que exigem muita sensibilidade piloto. Muitas pessoas vão para o Sertões pelo prazer de correr naqueles lugares inimagináveis, mas no rali existem detalhes muito técnicos que fazem toda a diferença no resultado.”

O Sertões Series está programado para voltar em 26 de agosto com o Rally do Jalapão. “É uma pena tantos adiamentos, mas a saúde de todos tem que ser a prioridade dos envolvidos nos campeonatos, então seguiremos trabalhando de casa, preparando nossos próximos treinos no Velo Città e também o retorno das competições”, completou Guiga.

GALERIA: Rally dos Sertões de 2019 virou filme; veja fotos

Galeria Lista A dupla campeã nos Carros, Lucas Moraes/Kaique Bentivoglio 1 / 7 Foto de: Thiago Diz A dupla campeã nos UTVs, Denisio Nascimento/Idali Bosse 2 / 7 Foto de: Victor Eleuterio Costa O campeão dos Quadris, Marcelo Medeiros 3 / 7 Foto de: Marcelo Machado de Melo Tunico Maciel, levou o bi nas Motos 4 / 7 Foto de: Thiago Diz O Mitsubishi de Guiga Spinelli/Youssef Haddad 5 / 7 Foto de: Donizetti Castilho Kit Pipó pipoca gourmet enviado aos convidados 6 / 7 Doc Sertões retrata os desafios dos personagens que fizeram a história na prova 7 / 7

