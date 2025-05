A base vem forte para a mais nova temporada da Stock Light. De volta ao nome que a consagrou como a categoria que já revelou mais de 400 pilotos para o automobilismo brasileiro e mundial, a divisão de acesso à BRB Stock Car Pro Series traz para 2025 um aspecto que reforça seu DNA. Afinal, dos 23 pilotos que vão alinhar a partir deste fim de semana no Autódromo de Interlagos, dez deles têm menos de 20 anos.

O mais jovem desta relação é Gabriel Koenigkan. O brasiliense de somente 15 anos é um prodígio das pistas e construiu carreira vitoriosa no kartismo. Campeão brasileiro em 2017, o piloto foi pole e medalhista de prata na modalidade no FIA Motorsport Games, em 2022, além de ter sido bicampeão da Copa Brasil, em 2022 e 2024. Koenigkan vai correr pela equipe carioca W2 Racing ProGP no ano que marca sua transição do kart para os carros de turismo.

Enzo Falquete e Pedro Garcia chegam à Stock Light com perfis parecidos. Ambos com 17 anos, os jovens pilotos reúnem carreira bem-sucedida no kartismo e depois fizeram a transição para os carros de tração dianteira na Copa Hyundai HB20. Curitibano radicado em Florianópolis, Falquete foi campeão em 2023 na classe Super e terceiro colocado na Pro, em 2024, ano em que o paulistano Garcia faturou o título na categoria Elite.

Os dois agora vão medir forças na Stock Light focados em buscar escalar o degrau rumo à BRB Stock Car: Falquete defenderá a nova equipe Infinity Competições, enquanto Garcia vai representar a RTR Sport Team, baseada em Ribeirão Pires (SP).

Aos 19 anos, o também curitibano Luis Trombini fará sua estreia na Stock Light trazendo no currículo títulos de peso no kart como bicampeão do Sul-Brasileiro, campeão do Open da Copa Brasil e bicampeão paranaense. Trombini será um dos pilotos da tradicional equipe gaúcha Garra Racing Team.

Entre os jovens pilotos que vão estrear em 2025 na Stock Light está um rosto conhecido nas competições do universo Vicar. Lucca Zucchini faz a transição dos monopostos para os carros de turismo depois de acelerar nos três últimos anos na BRB Fórmula 4 Brasil, onde conquistou duas vitórias e acumulou experiência valiosa. O paulista de 19 anos será um dos integrantes da Artcon Racing, campeã em 2024 com Arthur Gama.

Eles seguem no grid

Mais jovem vencedor da história recente da Stock Light, então com 15 anos, Enzo Bedani chega ainda mais maduro para a temporada 2025 e desponta como forte candidato ao título. Vice-campeão no ano passado, o paulista levou a disputa pela taça e pelo superprêmio até o último dia do campeonato.

Agora com 17, Bedani aposta na continuidade ao seguir com a W2 Racing ProGP para novamente estar entre os candidatos ao almejado título da Stock Light.

Além de Enzo, a equipe liderada por Duda Pamplona e Serafin Jr. terá outros dois pilotos com menos de 20 anos. Alfredinho Ibiapina e Erick Schotten venceram no ano de estreia na Stock Light, em 2024, e trazem agora muito mais quilometragem e experiência na divisão de acesso.

Mais jovem no grid da Stock Light em 2024, o cascavelense Akyu Myasava continua na categoria. Vindo de uma família tradicional no automobilismo, o piloto estreou na divisão de acesso com somente 15 anos. Hoje com 16, o adolescente continua representando a Garra Racing Team e buscará capitalizar em cima da maior experiência e quilometragem a bordo do carro da Light de olho em grandes resultados.

Piloto da W2 ProGP até o ano passado, Felipe Barrichello Bartz se transferiu para a SG28 Racing, nascida da operação da Artcon Racing. Com expertise de campeã, a equipe liderada por Carlos SG terá no sobrinho de Rubens Barrichello outro forte concorrente ao título: aos 19 anos, ‘Pipe’ já faturou duas vitórias e nada menos que 13 pódios na Light.

Programação e transmissão

A Stock Light abre a temporada 2025 nesta semana no Autódromo de Interlagos. As atividades de pista começam na quarta-feira, com treinos extras e livres. Na sexta-feira, estão previstos mais dois treinos e a classificação que definirá o grid de largada das corridas 1 e 3, a partir de 14h45. O alinhamento inicial da primeira prova é determinado pela segunda melhor volta de cada piloto, enquanto o tempo mais rápido vai definir a ordem de largada da Corrida 3.

A primeira prova da temporada 2025 da Stock Light acontece no sábado, a partir de 16h05, enquanto a rodada será concluída no domingo, com mais duas corridas, com início às 13h45. A Stock Light terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da BRB Stock Car Pro Series no YouTube, SporTV e BandSports na TV por assinatura e também pelo Paddock Fan, aplicativo oficial da BRB Stock Car.

A geração sub 20 da Stock Light 2025

Estreantes

Gabriel Koenigkan (W2 Racing ProGP), 15 anos

Enzo Falquete (Infinity Competições), 17 anos

Pedro Garcia (RTR Sport Team), 17 anos

Lucca Zucchini (Artcon Racing), 19 anos

Luis Trombini (Garra Racing Team), 19 anos

Remanescentes

Akyu Myasava (Garra Racing Team), 16 anos

Enzo Bedani (W2 Racing ProGP), 17 anos

Alfredinho Ibiapina (W2 Racing ProGP), 17 anos

Erick Schotten (W2 Racing ProGP), 17 anos

Felipe Barrichello Bartz (SG28 Racing), 19 anos

