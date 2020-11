Raphael Reis ampliou a vantagem na liderança do campeonato da Stock Light após terminar em segundo lugar a primeira corrida da rodada dupla de Goiânia, a penúltima da temporada de 2020. Com o resultado, o campeão da categoria em 2018 agora tem 18 pontos de frente sobre seu mais direto perseguidor.

O brasiliense ficou com a oitava colocação na classificação disputada horas antes da prova e manteve a posição depois da largada após evitar contato com os concorrentes. Logo na primeira volta, o safety car entrou na pista para a retirada de um carro que teve problemas.

Dada a relargada, imediatamente o piloto da W2 partiu para o ataque. Com boas ultrapassagens, mesmo poupando os disparos do botão de ultrapassagem, Reis foi subindo na classificação, além de contar com dois abandonos à sua frente.

O carro de segurança entrou mais duas vezes na pista devido a um acidente e a uma rodada, e Raphael subiu para o terceiro lugar pouco depois da metade da corrida e, melhor, colado nos dois primeiros colocados devido à bandeira amarela.

Dada mais uma relargada, Reis iniciou o ataque em cima do segundo colocado Rafael Martins e fez a ultrapassagem a sete minutos da abertura da última volta. Nas voltas finais, o brasiliense manteve a posição com segurança e alcançou mais um pódio na temporada.

Após a corrida, Reis disse que buscou fugir dos acidentes na largada e iniciar a corrida de recuperação, considerando o segundo lugar um bom resultado.

"Foi um fim de semana que se desenhava muito bem, e aí no meio do caminho na classificação tivemos alguns problemas, e tive de largar de oitavo. Na largada, procurei me posicionar e fugir um pouco dos acidentes, e foi o que aconteceu. Aí comecei a buscar, tinha um ritmo rápido, sabíamos que seria uma corrida de recuperação. Com o segundo lugar, podemos sair de cabeça erguida."

Raphael Reis volta à pista às 13h20 deste domingo para a disputa da segunda prova do fim de semana. Com a regra do grid invertido entre os dez primeiros da prova deste sábado, o brasiliense larga na nona colocação. O canal oficial da Stock Car no YouTube transmite ao vivo.

Confira a classificação do campeonato:

1º R.Reis - 188 pontos

2º M.Iorio - 170

3º P.Rimbano - 162

4º R.Martins - 155

5º G.Robe - 138

