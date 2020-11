Com mais uma atuação combativa, o brasiliense Raphael Reis aumentou a vantagem na liderança do campeonato da Stock Light ao conseguir neste domingo a segunda posição na segunda prova da rodada de Goiânia, a exemplo do que havia conseguido no sábado. Com 46 pontos, o piloto da equipe W2 foi o que mais somou no fim de semana.

Já contando os descartes por regulamento, o campeão de 2018 vai com nove pontos de frente para a disputa do título daqui a três semanas, na rodada dupla de Interlagos. Contando a pontuação plena, o brasiliense somou até agora 33 pontos a mais do que seu concorrente mais próximo

Depois de terminar em segundo lugar na prova de sábado, Reis largou em nono devido à regra de grid invertido no Top 10 da corrida do dia anterior. O brasiliense passou de forma limpa pela largada e, com um perfeito posicionamento na curva 1, escapou dos contatos envolvendo os adversários e subiu para quinto.

Depois de intervenção do safety car, Raphael rapidamente começou a escalar o pelotão, como já havia feito no dia anterior após largar em oitavo. Usando o botão de ultrapassagem, o líder da tabela passou Felipe Baptista e subiu para quarto a 21 minutos do fim. Um minuto depois, superou Gabriel Robe sem o push to pass.

A 15 minutos da abertura da última volta, o líder do campeonato levou a melhor sobre Dante Fibra e assumiu a segunda colocação. Nas voltas finais, Raphael apenas controlou um possível contra-ataque dos adversários para alcançar mais um resultado de pódio na temporada de 2020.

Reis celebrou o resultado do final de semana em Goiânia e já começa a pensar na final em Interlagos.

"No começo do ano aqui em Goiânia conseguimos dois primeiros e agora conseguimos dois segundos, mas de importância igual para o campeonato. Chegamos na liderança e saímos na liderança, mais afastado do que chegamos, e esse era o objetivo. Agora é trabalhar duro para chegar na final, ser campeão e concretizar esse trabalho maravilhoso que a equipe vem fazendo comigo desde o começo do ano."

Confira o resultado da prova:

1º A.Leist - 32m44s407

2º R.Reis - a 10s686

3º F.Baptista - a 11s369

4º L.Kohl - a 14s132

5º Z. Muggiati - a 14s132

Confira a classificação do campeonato com descartes:

1º R.Reis - 170 pontos

2º P.Rimbano - 161

3º M.Iorio - 147

4º R.Martins - 134

5º A.Leist - 127

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1, MotoGP e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Rubinho relata emoção com filhos nas 500 Milhas de Kart e Motorsport.com estreia bem com o 11° lugar

Podcast #076 – Hamilton x Schumacher: a comparação entre os campeões da F1