Líder do campeonato da Stock Light, Raphael Reis pode dar importante passo rumo ao bicampeonato da categoria no próximo fim de semana na rodada dupla que será disputada no autódromo de Goiânia.

O piloto da equipe W2 tem oito pontos de vantagem para seu mais direto perseguidor faltando, além da etapa goiana, a corrida decisiva em Interlagos, em dezembro. Antes da rodada dupla final, haverá o descarte dos dois piores resultados de cada piloto.

No começo do ano, ele conseguiu a façanha de vencer as duas corridas disputadas em Goiânia no mesmo fim de semana, mesmo com a regra de inversão de grid entre os dez primeiros colocados da primeira prova. Em 2020, Raphael ainda alcançou mais uma vitória e dois segundos lugares.

O autódromo de Goiânia também pode ser considerado como segunda casa de Reis, tamanha a quantidade de provas já disputadas por ele no circuito, bem como os testes realizados ao longo de sua carreira. Com tanta experiência na pista, Reis espera conseguir logo o acerto ideal do carro #77.

Os primeiros treinos livres serão disputadas nesta sexta-feira. No sábado, além de mais uma sessão livre, serão realizadas a classificação e a primeira prova da rodada dupla. Domingo, com grid invertido em relação ao top10 do dia anterior, será disputada a segunda corrida da programação.

“Estou animado para mais um fim de semana de corrida, agora em Goiânia, a pista que eu tenho mais afinidade, quilometragem e prazer em guiar no campeonato”, disse Reis. “Eu me sinto em casa em Goiânia. Bastante feliz de essa penúltima etapa da temporada ser realizada em Goiânia. Sou de Brasília, infelizmente estamos sem autódromo aqui, então considero Goiânia como se fosse a minha corrida de casa. Mesmo não estando na minha casa, a sensação é essa.”

“Estou bastante animado, espero ter bons resultados para manter a liderança do campeonato e chegar a São Paulo com boas chances de ser campeão. Chegar líder e sair líder, esse é o principal objetivo. Vamos atrás disso, batalhar e trabalhar bastante para dar tudo certo.”

Campeonato:

1º R. Reis - 148 pontos

2º M. Iorio - 140

3º R. Martins - 113

4º G. Robe - 111

5º P. Rimbano - 108

