Raphael Reis inicia jornada na Stock Light com equipe W2 Racing em busca do título que escapou entre os dedos em 2020

A primeira etapa da Stock Light em 2021 acontece neste final de semana com a rodada dupla em Goiânia e Raphael Reis busca o bicampeonato da categoria.

Foi nesta mesma pista, em 2020, que o piloto do carro #77 gabaritou a etapa, vencendo as duas corridas. Reis ainda conquistou 5 pódios nas últimas seis provas disputadas neste palco.

Goiânia é a corrida “de casa” para Raphinha, já que é a mais próxima de Brasília, onde reside o piloto.

Na temporada passada o piloto da W2 Racing foi o mais regular do grid e com maior pontuação plena na temporada, encerrando com pontos em todas as 12 corridas disputadas. Foram três vitórias conquistadas, além de quatro segundos lugares, totalizando oito pódios.

Reis chegou na etapa final do certame como líder mas devido a regra da competição, teve que descartar bons resultados para a etapa final em Interlagos, com pontuação dobrada.

A temporada 2021 da Stock Light premia o vencedor com benefícios de R$1.200.00,00 para o ano seguinte e por isso o objetivo é fazer mais uma temporada de alto nível com a equipe W2 Racing.

Raphael Reis inicia sua jornada nesta sexta-feira, com os treinos livres da categoria. As provas de sábado e domingo terão transmissão ao vivo pela Bandsports, Facebook e Youtube da categoria.

Raphael Reis disse: “Ano passado foi um ano bem produtivo para mim. Consegui fazer muitos e acabei perdendo o campeonato nos detalhes, por conta dos descartes na última etapa que teve pontuação dobrada. Lideramos o ano inteiro, mas infelizmente o título não veio."

"Porém fico feliz com o resultado que tivemos, pois esse resultado justifica estarmos aqui novamente hoje para buscar ser campeão da Stock Light."

"Em mais um ano a Stock Light consagra o campeão com um pacote de benefícios então vamos mentalizar o título para conquistar esse objetivo que é objetivo máximo para 2021.”

Programação da etapa:

24/04 – Classificação: 13:50

24/04 - Corrida 1: 16:23

25/04 – Corrida 2: 10:30