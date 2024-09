Bedani chega ao Velopark de olho na liderança da Stock Series

Neste final de semana Enzo Bedani disputa a quinta etapa da Stock Series, no autódromo do Velopark. O piloto chega embalado pelas duas vitórias conquistadas na última etapa, em Goiânia.

O jovem piloto da equipe W2 Racing acumula quatro vitórias na temporada e vem diminuindo a distância para o líder da competição. Após quatro etapas disputadas Bedani acumula 269 pontos, três a menos que o primeiro colocado.

O piloto mais jovem a vencer uma prova da Stock Series, aos 15 anos, em, 2023, terá mais um grande desafio no traçado de 2.278 metros e 8 curvas localizado em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Será a segunda vez que Enzo Bedani disputará uma prova na pista gaúcha e terá que se adaptar rapidamente ao traçado do Velopark para extrair o máximo do #98 e seguir sua escalada na competição.

Na temporada 2023, em seu ano de estreia na categoria, Bedani conquistou dois top 5 no Velopark. Em alta na competição, o jovem de apenas 16 agora busca a primeira vitória na pista e a quinta em 2024.

A programação da etapa prevê um shakedown e dois treinos livres na sexta-feira. No sábado acontece o último treino livre, classificatório e a primeira das três provas. A programação encerra no domingo com a disputa das duas provas finais da etapa do Velopark.

“Estamos em uma sequência muito boa na temporada, vencemos duas das três provas em Goiânia e estou muito próximo do meu objetivo que é assumir a liderança do campeonato. A concorrência é muito forte e quero aproveitar a experiência de competir nesta pista no passado para me adaptar o mais rápido possível e brigar pelas primeiras posições", projetou Bedani.

A Stock Series tem transmissão ao vivo do BandSports, canais SporTV, Motorsport.tv e na Motorsport.tv Brasil.

Programação etapa do Velopark

Sexta-feira, 6 de setembro

09h00 – Stock Series – Shakedown

10h20 – Stock Series – Treino livre 1 (Rookie)

14h05 – Stock Series – Treino livre 2

Sábado, 7 de setembro

08h50 – Stock Series – Treino livre 3

10h50 – Stock Series – Classificação

12h35 – Stock Series – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

Domingo, 8 de setembro

08h35 – Stock Series – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

09h15 – Stock Series – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

