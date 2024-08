No último final de semana o Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia (GO), foi palco para a 4ª etapa da Stock Series, que dá acesso à principal categoria do automobilismo brasileiro, a Stock Car. Vindo de uma vitória na rodada anterior, Erick Schotten (E-Rádios) buscava repetir o resultado e crescer na tabela de classificação.

Em constante evolução e animado pela primeira vitória na categoria, Schotten fez bons treinos com a equipe W2 Racing Pro GP visando encontrar o melhor acerto possível para a tomada de tempos.

“Cheguei muito confiante em Goiânia, mostrando boa evolução e velocidade nos treinos”, relembrou Erick Schotten. “Infelizmente, o formato adotado na tomada de tempos após uma bandeira vermelha acabou prejudicando a mim e a outros pilotos”, lamenta o catarinense de Timbó.

A tomada de tempos, com duração de 8 minutos, precisou ser interrompida nos primeiros instantes, sem que os pilotos sequer dessem a primeira volta rápida. Na retomada, a Direção de Prova determinou que o tempo restante seria de apenas três minutos. “Esse tempo, na verdade, nos deu direito a apenas uma volta lançada que não pude aproveitar e, assim, larguei em 9º e 8º nas duas primeiras provas”, explicou Schotten.

Mesmo com um ritmo equivalente ao dos cinco primeiros colocados, Erick Schotten (E-Rádios) não conseguiu evoluir durante as duas corridas e finalizou-as em 8º. Mas, com o resultado da segunda corrida, o catarinense largou na pole position em função do regulamento, que prevê a inversão dos oito primeiros colocados.

O catarinense fez ótima largada e liderou cerca de 75% do tempo, mas uma falha mecânica logo após uma intervenção do Safety Car acabou lhe tirando a possibilidade de repetir a vitória obtida no Velocitta.

“Com os resultados da tomada de tempos, minha única chance de vitória era na última prova, mas aí uma falha mecânica, que durou em torno de duas voltas, prejudicou o rendimento do meu carro”, contou Erick Schotten, que perdeu posições e terminou a corrida em sexto. “Pelo menos deu para garantir um troféu na divisão Rookie, mas o objetivo era vencer e conquistar pódios também na geral”, explicou.

A 5ª etapa da Stock Series será disputada em Santa Cruz do Sul, entre os dias 6 e 8 de setembro. “Continuamos focados e com a certeza de que a próxima etapa nos permitirá atingir nossos objetivos”, finalizou.

