Foi na manhã deste domingo que a Stock Series realizou a segunda corrida da etapa de Goiânia. E, com certa tranquilidade, Arthur Gama levou mais uma vitória para casa.

Ao lado dele, subiram ao pódio Vinicius Papareli e Mathias de Valle - após Enzo Bedani se atrapalhar na última volta da corrida e perder a segunda colocação, caindo para sétimo.

A corrida

A largada aconteceu de forma tranquila, sem qualquer tipo de intercorrência, o que não significou que foi um começo lento, pelo contrário. Gama precisou segurar para se manter na liderança em relação à Bedani.

Mais ao fundo do grid, as brigas também foram acirradas, mas limpas, sem qualquer acidente. Foi só na sexta volta que um leve toque aconteceu entre Papareli e Frigotto. Por precisar ir aos boxes, Ibiapina ficou no prejuízo voltando atrás e tendo que tirar a diferença para o pelotão.

Com a aproximação de Paparelli, Bedani precisou 'esquecer' Gama e começou a se defender. Não demorou muito para que a corrida terminasse de vez para Ibiapina. Na última volta, Bedani acionou o push, se precipitou e acabou passando direto perdendo a segunda posição.

Resultado

1 - A. Gama

2 - V. Papareli

3 - M. Valle

4 - G. Rotta

5 - P. Bartz

6 - G. Frigotto

7 - E. Bedani

8 - E. Schotten

9 - B. Tomaselli

10 - H. Cibien

11 - K. Magno

12 - A. Myasava

DNF - A. Ibiapina

Veja como foi a corrida 2 da Stock Series em Goiânia

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Há chance de título de McLaren/Lando? Rico Penteado analisa. Telemetria

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!