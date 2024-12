O futuro milionário do esporte a motor nacional será conhecido na tarde do próximo domingo, 15 de dezembro. O Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo, será palco da coroação do futuro campeão da Stock Series.

Arthur Gama (Artcon Racing) e Enzo Bedani (W2 Racing ProGP) lutam pela taça e também pela cobiçada premiação: o equivalente a R$ 2,5 milhões como orçamento para subir ao grid da Stock Car Pro em 2025. Uma oportunidade de ouro para quem almeja chegar ao apogeu do automobilismo brasileiro, ainda mais em um ano histórico com a introdução da geração de carros SUV em substituição aos sedans.

O superprêmio será entregue ao campeão da Stock Series pela segunda vez. O primeiro contemplado foi o paranaense Zezinho Muggiati, que conquistou o título da divisão de acesso no ano passado e, com a premiação, conseguiu bancar boa parte do orçamento para estrear na Stock Car Pro correndo pela equipe KTF Sports.

O mais jovem piloto do grid nesta temporada debutou lutando pela vitória na corrida sprint da etapa de Goiânia, em março, e já faturou um pódio com o terceiro lugar na prova mais curta da etapa do Velopark, em setembro.

Agora, dois concorrentes diretos lutam pela taça e para repetir a façanha de Muggiati para faturar a premiação milionária. Arthur Gama vai acelerar em Interlagos como líder do campeonato e 352 pontos no total. Gaúcho de Porto Alegre, o piloto da equipe paranaense Artcon Racing já conquistou sete vitórias e um total de 12 pódios em 15 corridas disputadas na temporada. Na Super Final, Gama vai reencontrar o autódromo paulistano, onde largou na frente e venceu duas das três provas da etapa de abertura do campeonato.

Contudo, o porto-alegrense terá de encarar um forte candidato na decisão do título. Mais jovem a vencer uma prova da Stock Series, quando tinha somente 15 anos, no desfecho da temporada 2023, Enzo Bedani renovou contrato com a equipe carioca W2 Racing ProGP e logo despontou como postulante real à taça.

Hoje com 16 anos, o paulista já triunfou em quatro oportunidades, visitou o pódio nove vezes e marcou uma pole position. A tabela do campeonato mostra Bedani como vice-líder, com 328 pontos.

Os demais competidores já não têm mais chances matemáticas de título. Companheiro de equipe de Gama, o paranaense Gustavo Frigotto tem 268 pontos e está em terceiro, seguido pelo estreante Guto Rotta (Garra Racing Team), com 219, enquanto Felipe Barrichello Bartz tem 216. O rookie Erick Schotten soma 212, seguido por Vinícius Papareli e Mathias de Valle, com 206 e 205 tentos, respectivamente.

Bruna Tomaselli tem 204 e está na nona posição, e Alfredinho Ibiapina, também estreante em 2024, fecha o top 10, com 201. Somente 15 pontos separam o quinto do décimo colocado na tabela antes da aplicação dos descartes das duas piores pontuações de cada piloto, o que serão efetuados após a primeira corrida da Super Final.

Tempo de decisão

Palco de acontecimentos históricos no automobilismo brasileiro e mundial, o Autódromo de Interlagos vai entregar outro fim de semana inesquecível aos apaixonados por corridas entre 14 e 15 de dezembro. O mais célebre circuito do país será o cenário da coroação dos futuros campeões da Stock Series, Stock Car Pro Series, BRB Fórmula 4 Brasil, Turismo Nacional e da E-Stock.

O público poderá viver ainda um evento inédito: o BRB Fanzone Stock Car Mr. Moo reunirá o melhor All-Inclusive Premium, com churrasco de primeira, open bar e grandes atrações musicais com os shows de Matheus & Kauan (no sábado) e Bruno & Marrone (no domingo). Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla e podem ser adquiridos por meio do link a seguir.

As atividades da Stock Series em Interlagos neste desfecho de temporada começam na sexta-feira com a realização dos treinos livres. O sábado começa logo com um ato decisivo: a sessão classificatória que definirá o grid de largada das corridas 1 e 2. A primeira prova do fim de semana será disputada ainda no sábado, a partir de 11h. E o campeonato será concluído na tarde de domingo, a partir de 16h, antecedendo a definição do grande campeão de 2024.

A Stock Series tem transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Os candidatos ao título da Stock Series

Arthur Gama

Idade: 19 anos (24/05/2005)

Local de nascimento: Porto Alegre (RS)

Campanha na temporada 2024

Vitórias: 7

Poles: 4

Pódios: 12

Voltas mais rápidas: 2

Posição atual no campeonato: 1º (352 pontos)



Enzo Bedani

Idade: 16 anos (30/01/2008)

Local de nascimento: São Paulo (SP)

Campanha na temporada 2024

Vitórias: 4

Poles: 1

Pódios: 9

Voltas mais rápidas: 5

Posição atual no campeonato: 2º (328 pontos)

