A grande final da Stock Car será disputada neste final de semana e o atual campeão Gabriel Casagrande, piloto da AMattheis Vogel, tenta quebrar uma escrita de ser o primeiro tricampeão da história da categoria abaixo dos 30 anos. Atualmente com 29, Casagrande conquistou seus dois primeiros títulos em 2021 e 2023, justamente no Autódromo de Interlagos, palco que recebe a decisão do campeonato neste final de semana.

Essa será a quinta final consecutiva de Casagrande na Stock Car e o piloto admite que o tricampeonato poderia ser uma grande realização em sua carreira antes da mudança na geração dos carros, que em 2025 troca os sedans para a chegada dos SUVs.

“Acredito que pode ser a realização de mais um sonho na minha carreira. Esse foi um ano bem difícil, de altos e baixos, mas chegamos em mais uma final com chances reais de disputar o título e essa era a minha primeira meta no início da temporada".

"Agora a gente vai para a última corrida com muita vontade de vencer, quem sabe levar o terceiro título para casa e isso seria muito especial, antes dos 30 anos, então considero que é um excelente aproveitamento. Espero que a gente possa disputar ainda mais títulos e marcar o nome na história da categoria cada vez mais”, diz Casagrande, que soma 12 vitórias e 41 pódios na categoria.

Com uma arrancada na segunda parte da temporada, Casagrande soma 815 pontos, sendo 34 a mais que o segundo colocado. O bicampeão tem duas vitórias, quatro pódios e ainda foi o maior pontuador da etapa de abertura do campeonato em Goiânia. O paranaense fez um balanço da temporada até aqui a bordo do Chevrolet Cruze 83.

“O nosso início de temporada em Goiânia foi muito bom, mas vimos que tinham alguns carros que estavam andando mais e nas etapas seguintes fomos tentando achar um acerto que nos pudesse dar um pouco mais de performance".

"Mais tarde nós vimos que não teria essa performance porque percebemos que tinha gente que não estavam fazendo o que deviam, então voltamos a fazer o nosso feijão com arroz. Isso a nossa equipe sempre soube muito bem e assim voltamos a conquistar os resultados”, diz Casagrande, que tem os patrocínios de Baterias Júpiter, Axalta, ArcelorMittal, OnPetro, Cresol, Raumak Packaging, STP, Panter, Pay4Fun, RP Info, KTO e Rock Food.

A programação da Stock Car em São Paulo será aberta na sexta-feira com os dois treinos livres do final de semana. O sábado é reservado para a classificação, com início às 9h40, e para a corrida Sprint, às 16h. A decisão da temporada 2024 será disputada no domingo, com largada às 14h30. A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo toda a emoção da Super Final.

