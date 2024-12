Chegou a hora! Interlagos será o palco da última e decisiva etapa da Stock Car neste fim de semana. E Felipe Massa, piloto do Time Lubrax, patrocinado pela Vibra, aparece em quinto lugar, neste momento, com 773 pontos, apenas 42 atrás do líder.



O piloto da equipe TMG vai em busca dos melhores resultados. Serão 137 pontos em disputa: dois pela pole position, 55 da vitória na corrida sprint no sábado e 80 da vitória na corrida principal no domingo.

Massa está em sua quarta temporada completa. Segundo colocado na última corrida sprint disputada em Interlagos, pista que ele conhece muito bem, ele diz o que espera nesta decisão.



“Estamos na luta nessa final e o mais importante é fazer um fim de semana redondo e eficiente, largando na frente, para conseguir esse título, que seria inédito para mim e muito bem-vindo”, afirmou Massa.



Na sexta, acontecem os primeiros treinos; no sábado, teremos a classificação e a corrida sprint; já no domingo, a corrida principal. A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo toda a emoção da Super Final da Stock Car.

