Após uma pausa de mais de dois meses, a Stock Series volta a acelerar neste fim de semana, acompanhando a Stock Car Pro Series em Interlagos para a grande final da temporada 2024.

Arthur Gama e Enzo Bedani vão para a disputa direta pelo maior prêmio financeiro do automobilismo brasileiro: R$2,5 milhões para bancar a ida do campeão para a Stock Car, acompanhando o caminho feito pelo campeão de 2023, Zezinho Mugiatti, primeiro contemplado pela bolada.

Com apenas os dois pilotos ainda vivos na briga pelo título, Gama tem 352 pontos com sete vitórias e 12 pódios na temporada, enquanto Bedani tem 328, entre quatro triunfos e nove pódios ao longo do ano.

O Motorsport.com fará a cobertura da categoria no fim de semana com transmissão ao vivo da classificação e das três provas.

Confira a programação do fim de semana:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h45 - Treino Livre 2 Sexta-feira 12h45 - Treino Livre 3 Sexta-feira 16h25 - Classificação Sábado 08h00 Motorsport.com / Motorsport.tv Brasil Corrida 1 Sábado 11h00 Motorsport.com / Motorsport.tv Brasil Corrida 2 Domingo 16h00 Motorsport.com / Motorsport.tv Brasil Corrida 3 Domingo 16h400 Motorsport.com / Motorsport.tv Brasil

