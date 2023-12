O título veio, mas de forma dramática. Para se sagrar campeão da temporada 2023 da Stock Series neste domingo (17) em Interlagos, Zezinho Muggiati não teve vida fácil. Após vencer no sábado, o líder do campeonato sofreu uma perda repentina de performance enquanto liderava a corrida 2, e precisou do máximo de controle para garantir o tão sonhado troféu.

Largando da pole position, Muggiati estava em condições de fechar o título ainda na segunda corrida do fim de semana. Mas enquanto liderava, começou a perder rendimento e posições na pista para outros pilotos, incluindo seu rival na luta pelo caneco, Gabriel Robe.

Após uma decisão que partiu de si próprio, Muggiati largou dos boxes na corrida 3. Para garantir o título, precisava apenas completar a corrida, independente de sua posição final. Em uma prova solitária, terminou na nona colocação para celebrar a conquista.

Em entrevista ao Motorsport.com após o fim das atividades da Stock Series, Muggiati comentou sobre a final dramática.

"Veio! Confesso que bateu o nervosismo, mas a gente não tinha ritmo hoje. Aconteceu alguma coisa com o carro. Ainda não sabemos o que aconteceu, mas foi muito, muito ruim em comparação a ontem".

"Mas o que importa é que o campeonato, todo nosso ano. Fui mais rápido o tempo inteiro, sempre estive um passo à frente. Tivemos problemas em algumas etapas, mas quando fomos dominantes, vencemos tudo. Agora é só agradecer e pensar no ano que vem".

Sobre a corrida que lhe rendeu o título, Muggiati falou sobre o medo que pairava em sua cabeça.

"Foi uma corrida muito mental. Além de estar sozinho, eu estava poupando muito porque estava com problemas. Eu tinha medo que ele quebrasse hoje. Então eu tive que ir bem de boa, só para completar os 75% e conquistar o título".

Com o título garantido, Zezinho ganhou também uma bolsa no valor de R$2,5 milhões para estar no grid da Stock Car Pro Series em 2024. Agora é hora de negociar com as equipes uma vaga no grid, mas o paranaense revela qual seria a casa dos sonhos para ele.

"Agora que o título está concretizado, temos que ir para as conversas mais avançadas. Mas, se fosse um desejo meu, gostaria de subir com a W2, a minha equipe, que está a muito tempo comigo. Seria muito especial correr com eles".

FRENTE A FRENTE COM WOLFF: Bastidores da entrevista exclusiva com chefe da Mercedes no GP do Brasil!







Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #260 – Quem só deu bola fora na F1 em 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!