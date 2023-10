A Stock Series entra na reta final na temporada 2023. A quinta e penúltima rodada do campeonato acontece neste fim de semana (28 e 29/10) no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.

Será a oportunidade derradeira que os pilotos da categoria de acesso à Stock Car terão de somar pontos antes da definição dos candidatos ao título e ao superprêmio: o equivalente a R$ 2,5 mi para que o competidor assegure lugar na Pro Series em 2024.

A última vez que a Stock Series correu no traçado interiorano de 3.443 metros foi no ano passado. Vitor Baptista gabaritou a etapa com pole, duas vitórias e deu em Mogi Guaçu passo importante para a conquista do título de 2022.

O líder da Series é Zezinho Muggiati, com 273. Com cinco vitórias no ano, o paranaense da W2 Racing ProGP chega ao Velocitta impulsionado pela grande campanha na quarta etapa do ano, no Velopark (RS), onde o piloto de 20 anos faturou duas poles e duas vitórias. Concorrente mais próximo de Muggiati na classificação do campeonato, Gabriel Robe — campeão da categoria de acesso à Stock Car em 2017 — soma 257 pontos.

O gaúcho da Garra Racing Team acumula três vitórias no campeonato e busca a reação depois de perder a liderança para o adversário na quarta rodada do campeonato. Robe já teve a chance de vencer no Velocitta na Series, em 2021.

Piloto da RKL Competições, o paulista Pietro Rimbano é o terceiro colocado, com 218 pontos, seguido pelos ‘rookies’ Arthur Gama (Garra Racing Team), com 207, e por Felipe Barrichello Bartz (W2 Racing ProGP), que acumula 192 tentos. O sobrinho de Rubens Barrichello também vem embalado pelos bons resultados alcançados no Velopark, com três pódios em três corridas disputadas no traçado gaúcho.

Programação e transmissão

As atividades de pista da divisão de acesso à Stock Car começaram na sexta-feira com um shakedown, um treino livre exclusivo para os estreantes e outra sessão para todos os pilotos da categoria. O sábado é movimentado com mais um treino, a sessão classificatória que definirá os poles da etapa e também a primeira corrida do fim de semana, a partir de 14h20.

O domingo vai marcar a definição dos candidatos ao título da Stock Series em 2023. A segunda corrida da etapa está marcada para 08h30, enquanto a última prova da rodada larga 9h10. As provas você acompanha no Motorsport.com e no YouTube da Series.

Programação

Sábado, 28/10

12h30 – Stock Series – Classificação

13h00 – Stock Car Pro Series – Classificação

14h20 – Stock Series – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)



Domingo, 29/10

08h30 – Stock Series – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

09h10 – Stock Series – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

10h00 – Visitação aos boxes

12h00 – Stock Car Pro Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

12h40 – Stock Car Pro Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)



Classificação do campeonato após quatro etapas:

1º - Zezinho Muggiati, 273 pontos

2º - Gabriel Robe, 257

3º - Pietro Rimbano, 218

4º - Arthur Gama, 207

5º - Felipe Barrichello Bartz, 192

6º - Mathias de Valle, 189

7º - Hugo Cibien, 150

8ª - Bruna Tomaselli, 146

9ª – Kaká Magno, 139

10º - Felipe Papazissis, 128

11º - Enzo Bedani, 109

12º - Vinicius Papareli, 108



Calendário da temporada 2023

5ª etapa – Velocitta – 29 de outubro

6ª etapa – Interlagos – 17 de dezembro

