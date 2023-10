Depois de quatro etapas e 12 corridas disputadas, a Stock Series se encaminha para a reta final de uma acirrada temporada 2023. No próximo fim de semana (28 e 29/10), a categoria de acesso à Stock Car realiza sua quinta e penúltima rodada, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), onde serão definidos os jovens finalistas na luta pelo título e também na briga pelo maior prêmio já oferecido no automobilismo nacional: o equivalente a R$ 2,5 milhões destinados ao campeão para garantir o orçamento no cobiçado grid da Stock Car em 2024.

Aos 20 anos, Zezinho Muggiati é um dos principais protagonistas na disputa pelo superprêmio, concedido pelo Grupo Veloci, proprietário da Vicar — organizadora das duas categorias — por meio da Stock Auto-Service, rede de serviços automotivos do grupo. Atual líder do campeonato, o paranaense da equipe W2 Racing ProGP venceu cinco provas (três em Interlagos e duas no Velopark), conquistou quatro poles e já esteve no pódio em nove oportunidades, marcando um total de 273 pontos até o momento.

Outro que desponta como favorito na luta pelo título e pela vaga na Stock Car no ano que vem é o gaúcho Gabriel Robe. Aos 26 anos, o piloto da Garra Racing Team já ocupou a liderança do campeonato ao término das etapas 2 e 3 (em Tarumã e Cascavel), mas foi novamente superado por Zezinho na rodada realizada no Velopark, em setembro. Campeão da divisão de acesso à Stock Car em 2017, Robe soma nesta temporada três vitórias (duas em Tarumã e uma em Cascavel), três poles e oito pódios, além de 257 pontos.

Pietro Rimbano é outro campeão da categoria em ação no grid em 2023. Com 25 anos, o paulista acelera no campeonato pela RKL Competições e também sustenta bons números na sua caminhada para buscar um lugar na Stock Car no ano que vem. Dono do título em 2020, Rimbano soma 218 pontos e já conquistou uma vitória nesta temporada (em Cascavel), além de sete pódios e uma pole.

Além de Muggiati, Robe e Rimbano, todos com mais rodagem no grid da Series, pelo menos um novato se coloca na briga pelo prêmio e o título — e isso já em sua temporada de estreia. O porto-alegrense Arthur Gama, 18 anos, é piloto da Garra Racing Team e já subiu ao pódio quatro vezes, acumulando 207 pontos.

Os pilotos da Stock Series, categoria que já revelou mais de 400 competidores desde 1993, sendo 13 dos últimos 19 campeões da Stock Car, agora partem para omomento crucial do campeonato: no Velocitta, durante as três largadas da penúltima etapa, serão definidos os finalistas ao título e ao maior prêmio da história do automobilismo brasileiro.

Classificação do campeonato após quatro etapas:

1º - Zezinho Muggiati, 273 pontos

2º - Gabriel Robe, 257

3º - Pietro Rimbano, 218

4º - Arthur Gama, 207

5º - Felipe Barrichello Bartz, 192

6º - Mathias de Valle, 189

7º - Hugo Cibien, 150

8ª - Bruna Tomaselli, 146

9ª - Kaká Magno, 139

10º - Felipe Papazissis, 128

11º - Enzo Bedani, 109

12º - Vinicius Papareli, 108

