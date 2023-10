É clima de decisão na Stock Car. A temporada 2023 chega a um momento crucial com a 10ª das 12 etapas do campeonato e acelera neste fim de semana (28 e 29/10) no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo.

Será a penúltima oportunidade que os pilotos da categoria mais importante do automobilismo nacional terão de fazer uma boa pontuação e lutar por um lugar na Super Final BRB, marcada para 17 de dezembro, no Autódromo de Interlagos.

Gabriel Casagrande regressa ao Velocitta na condição de líder. Com forte campanha e vindo de vitórias nas corridas 1 das últimas etapas, no Velopark e em Buenos Aires, o campeão de 2021 soma 249 pontos com o #83 da equipe A.Mattheis Vogel. Casagrande também é o piloto com mais pódios conquistados no Velocitta desde que a Stock Car passou a correr no circuito, com oito troféus em sua galeria, sendo um de vitória.

Rubens Barrichello é o concorrente mais próximo de Casagrande na classificação da temporada. Com 227 pontos, o bicampeão corre neste fim de semana para se manter perto da liderança e seguir firme na luta pelo tri da Stock Car. O piloto da equipe Mobil Ale Full Time também tem histórico positivo no Velocitta, com duas vitórias e sete pódios no total.

Dono de três vitórias em Mogi Guaçu, Thiago Camilo vem em terceiro no campeonato e permanece na batalha pelo seu primeiro título na Stock Car. Quatro vezes vice-campeão na categoria, o competidor da A.Mattheis Ipiranga Racing está com 216 pontos.

Na sequência, quatro pilotos estão separados por meros seis pontos: um dos grandes nomes da temporada, Rafael Suzuki (Pole Motorsport) é o quarto, com 207, dois a mais que Ricardo Zonta (RCM Motorsport), que triunfou em Mogi em 2021, 2022 e 2023.

Felipe Fraga (Blau Motorsport), que em Buenos Aires faturou seu quinto pódio no ano, é o sexto, com 202, e o jovem Gianluca Petecof (Full Time Sports), com apenas 20 anos, está na sétima posição, somando 201 pontos.

Programação e transmissão

Após treinos na sexta-feira e na manhã de sábado, a classificação que vai definir o pole da décima etapa está marcada para 13h. A largada da Corrida 1 acontece às 12h de domingo, e a segunda prova tem previsão de início às 12h40. As duas disputas terão 30 minutos mais uma volta de duração. A meteorologia aponta chance de chuva para todo o fim de semana. O Motorsport.com transmite o quali e as provas via Motorsport.tv.

Stock Car no Velocitta

Extensão da pista: 3.443 metros

Sentido: anti-horário



Corridas realizadas: 22

Primeira prova: 6 de agosto de 2017

Primeiro pole: Átila Abreu (Chevrolet Cruze)

Primeiro vencedor: Felipe Fraga (Chevrolet Cruze)

Última corrida: 6 de agosto de 2023

Último pole: Ricardo Zonta (Toyota Corolla)

Últimos vencedores: Ricardo Zonta e Matías Rossi (ambos com Toyota Corolla)

Maiores vencedores: Thiago Camilo e Ricardo Zonta: 3 vitórias

Todos os vencedores:

Thiago Camilo e Ricardo Zonta: 3

Felipe Fraga, Átila Abreu, Rubens Barrichello e Matías Rossi: 2

Bruno Baptista, Julio Campos, Diego Nunes, Gabriel Casagrande, Lucas Foresti, Guilherme Salas, Felipe Lapenna, Ricardo Maurício: 1



Recordistas de poles

Ricardo Zonta: 3

Thiago Camilo: 2

Átila Abreu, Marcos Gomes, Julio Campos, Rubens Barrichello, Guilherme Salas e Bruno Baptista: 1



Recordistas de pódios

Gabriel Casagrande: 8

Ricardo Zonta, Rubens Barrichello e Daniel Serra: 7

Thiago Camilo: 5

Cacá Bueno, Diego Nunes, Bruno Baptista, Ricardo Maurício e Matías Rossi: 3

Felipe Fraga, Átila Abreu, César Ramos, Allam Khodair e Felipe Lapenna: 2

Vitor Genz, Julio Campos, Lucas Foresti, Guilherme Salas, Gaetano Di Mauro, Sergio Jimenez e Gianluca Petecof: 1



Recordes:

Classificação: 1min27s926, média de 140,763 km/h, Thiago Camilo (Chevrolet Cruze), em 04/05/2019

Corrida: 1min29s572, média de 138,177 km/h, Ricardo Zonta (Chevrolet Cruze), em 06/08/2017



Programação

Sábado, 28/10

08h00 – Stock Car Pro Series – Treino de Rookie

08h35 – Stock Series – Treino Livre 3

09h10 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 2

12h30 – Stock Series – Classificação

13h00 – Stock Car Pro Series – Classificação

14h20 – Stock Series – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)



Domingo, 29/10

08h30 – Stock Series – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

09h10 – Stock Series – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

10h00 – Visitação aos boxes

12h00 – Stock Car Pro Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

12h40 – Stock Car Pro Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)



Classificação do campeonato:

1º - Gabriel Casagrande, 249 pontos

2º - Rubens Barrichello, 227

3º - Thiago Camilo, 216

4º - Rafael Suzuki, 207

5º - Ricardo Zonta, 205

6º - Felipe Fraga, 202

7º - Gianluca Petecof, 201

8º - Daniel Serra, 192

9º - Guilherme Salas, 184

10º - Cesar Ramos, 168

11º - Nelson Piquet Jr., 158

12º - Matías Rossi, 156

13º - Ricardo Maurício, 154

14º - Felipe Baptista, 146

15º - Felipe Massa, 120

16º - Lucas Foresti, 117

17º - Átila Abreu, 116

18º - Gaetano Di Mauro, 116

19º - Bruno Baptista, 105

20º - Dudu Barrichello, 104

21º - Cacá Bueno, 102

22º - Julio Campos, 97

23º - Allam Khodair, 96

24º - Marcos Gomes, 85

25º - Denis Navarro, 82

26º - Sergio Jimenez, 57

27º - Rodrigo Baptista, 56

28º - Enzo Elias, 46

29º - Lucas Kohl, 38

30º - Tony Kanaan, 26

31º - Arthur Leist, 9

32º - Rafael Martins, 6

33º - Antônio Junqueira, 4

34º - Raphael Teixeira, 4

35º - Diego Nunes, 2

*pontuação extraoficial



Calendário da temporada 2023

Etapa / Data / Local

10ª – 29/10 – Velocitta (SP)

11ª – 26/11 – Cascavel (PR)

12ª – 17/12 – Interlagos (SP)

AUDI DESISTIU da F1? Sainz com MAL-ESTAR, Massa REBATE FIA, Pérez admite FASE RUIM e +





Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube



Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!



Podcast #253 – Desclassificação de Hamilton nos EUA 'salva pele' de Pérez na Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: