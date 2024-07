Arthur Gama ficou com a pole position da Stock Series na etapa disputada no Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia.

Enzo Bedani conseguiu o segundo melhor tempo e Mathias de Valle completou os três primeiros. Gama fez a melhor marca com 1m31s2983.

A classificação

Não demorou muito após o início da classificação para que uma bandeira vermelha fosse agitada. Tomaselli acabou passando direto em uma das curvas e acertou em cheio a barreira de pneus. A sessão só foi retomada depois de cerca de 6 minutos de paralisação.

Por conta disso, os pilotos só tiveram uma janela de um minuto e meio para poder conseguir uma volta rápida. Rotta, que era forte candidato a brigar pela pole, estava com a porta aberta do carro, se desconcertou e acabou passando direto, com isso, ele não teve volta rápida computada.

Resultado

1 - A. Gama

2 - E. Bedani

3 - M. Valle

4 - A. Ibiapina

5 - V. Papareli

6 - G. Frigoto

7 - F. Bartz

8 - E. Schotten

9 - H. Cibien

10 - G. Rotta

11 - B. Tomaselli

12 - K. Magno

13 - A. Myasava

Veja como foi a classificação da Stock Series em Goiânia



Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Há chance de título de McLaren/Lando? Rico Penteado analisa. Telemetria

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!